Євро-2020: зіркового футболіста французів вкусив суперник, але він не жадає відплати (відео)

Поль Погба заступився за Антоніо Рюдігера, який відзначився дуже некрасивим вчинком.

Курйозний інцидент трапився під час матчу 1-го туру групового етапу Чемпіонату Європи-2020 між збірними Франції та Німеччини.

Захисник Бундестім Антоніо Рюдігер ззаду підійшов до хавбека французів Поля Погба і вкусив його за спину. Відео розлетілося Мережею та викликало бурхливу реакцію у фанатів та футбольних експертів.

Did Rudiger really just BITE Pogba!? pic.twitter.com/cSQP1Mc7K0 — Roman Kemp (@romankemp) June 15, 2021

Щоправда, рефері, незважаючи на присутність на матчі системи відеповторів (VAR), залишив епізод без уваги. Тож Рюдігер уникнув покарання і продовжив поєдинок.

Після матчу у Погба запитали про резонансний момент журналісти. Гравець "Манчестер Юнайтед" по-справжньому здивував своєю відповіддю, заступившись за винуватця.

"Ми друзі, там не було нічого особливого. Думаю, ви бачили цей момент в трансляції. Він уже позаду, залишимо його в минулому. Я не плачу, щоб випросити жовту або червону картку для суперника за такі дії. Мені здається, Рюдігер несильно мене вкусив.

Ми знаємо один одного давно. Я відчув укус, повідомив про це судді, рішення в будь-якому випадку за ним, і він його ухвалив. Рюдігер не отримав картку, і я думаю, що це добре. Не хочу, щоб його дискваліфікували за це", - цитує Погба Goal.com.

Associated Press

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Цікаво, що на пресконференції після матчу з німцями Погба прибрав зі столу пляшку з пивом. Раніше схожим вчинком відзначився Кріштіану Роналду, але португальський рекордсмен позбувся двох пляшок "Coca-Cola". Через цей вчинок знаменита компанія втратила 4 мільярди доларів.

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Матч Франція - Німеччина завершився мінімальною перемогою "триколірних" (1:0). Вирішальним став автогол Матса Хуммельса на 20-й хвилині зустрічі.

"триколірних" (1:0). Вирішальним став автогол Матса Хуммельса на 20-й хвилині зустрічі. Суперниками Франції та Німеччини у групі F є команди Португалії та Угорщини. У матчі 1-го туру чинні чемпіони Європи розбили угорців (3:0) завдяки дублю Роналду, який встановив унікальний бомбардирський рекорд.

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