Євро-2022 з футзалу: календар і результати всіх матчів турніру

Збірна України позмагається за звання найкращої команди континенту.
Від 19 січня до 6 лютого в Нідерландах відбудеться Чемпіонат Європи-2022 з футзалу.
Уперше в фінальному турнірі візьмуть участь 16 європейських збірних, серед яких і національна команда України.
"Синьо-жовті" зіграють у групі А, де їхніми суперниками будуть Нідерланди, Сербія, а також чинні чемпіони Європи та світу - португальці.
- До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Якщо українцям вдасться потрапити до плейоф, то за вихід до півфіналу наша збірна позмагається проти першого або другого місця групи B - Італія, Казахстан, Словенія чи Фінляндія.
|ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТЗАЛУ-2022
|Груповий етап
|Середа, 19 січня
|Група А
|18:30
|СЕРБІЯ
|_:_
|ПОРТУГАЛІЯ
|Група А
|21:30
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|УКРАЇНА
|Четвер, 20 січня
|Група B
|18:30
|КАЗАХСТАН
|_:_
|СЛОВЕНІЯ
|Група B
|21:30
|ІТАЛІЯ
|_:_
|ФІНЛЯНДІЯ
|П'ятниця, 21 січня
|Група C
|18:30
|РОСІЯ
|_:_
|СЛОВАЧЧИНА
|Група C
|21:30
|ПОЛЬЩА
|_:_
|ХОРВАТІЯ
|Субота, 22 січня
|Група D
|15:30
|ГРУЗІЯ
|_:_
|АЗЕРБАЙДЖАН
|Група D
|21:30
|ІСПАНІЯ
|_:_
|БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА
|Неділя, 23 січня
|Група А
|15:30
|СЕРБІЯ
|_:_
|УКРАЇНА
|Група А
|18:30
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|НІДЕРЛАНДИ
|Понеділок, 24 січня
|Група B
|18:30
|ІТАЛІЯ
|_:_
|СЛОВЕНІЯ
|Група B
|21:30
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|КАЗАХСТАН
|Вівторок, 25 січня
|Група C
|18:30
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|РОСІЯ
|Група C
|21:30
|ПОЛЬЩА
|_:_
|СЛОВАЧЧИНА
|Середа, 26 січня
|Група D
|18:30
|БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|ГРУЗІЯ
|Група D
|21:30
|ІСПАНІЯ
|_:_
|АЗЕРБАЙДЖАН
|П'ятниця, 28 січня
|Група B
|18:30
|СЛОВЕНІЯ
|_:_
|ФІНЛЯНДІЯ
|Група B
|18:30
|КАЗАХСТАН
|_:_
|ІТАЛІЯ
|Група А
|21:30
|УКРАЇНА
|_:_
|ПОРТУГАЛІЯ
|Група А
|21:30
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|СЕРБІЯ
|Субота, 29 січня
|Група C
|15:30
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|ХОРВАТІЯ
|Група C
|15:30
|РОСІЯ
|_:_
|ПОЛЬЩА
|Група D
|18:30
|ГРУЗІЯ
|_:_
|ІСПАНІЯ
|Група D
|18:30
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА
|
ПЛЕЙОФ
|
1/4 ФІНАЛУ
|Понеділок, 31 січня
|1
|Переможець A
|_:_
|2-ге місце групи В
|2
|Переможець В
|_:_
|2-ге місце групи A
|Вівторок, 1 лютого
|3
|Переможець D
|_:_
|2-ге місце групи C
|4
|Переможець C
|_:_
|2-ге місце групи D
|
1/2 ФІНАЛУ
|П'ятниця, 4 лютого
|1
|_:_
|2
|_:_
|
МАТЧ ЗА 3-ТЄ МІСЦЕ
|Неділя, 6 лютого
|15:30
|_:_
|
ФІНАЛ
|Неділя, 6 лютого
|18:30
|_:_