Євро-2022 з футзалу: календар і результати всіх матчів турніру

Євро-2022 з футзалу: календар і результати всіх матчів турніру

Збірна України позмагається за звання найкращої команди континенту.

Від 19 січня до 6 лютого в Нідерландах відбудеться Чемпіонат Європи-2022 з футзалу.

Уперше в фінальному турнірі візьмуть участь 16 європейських збірних, серед яких і національна команда України.

"Синьо-жовті" зіграють у групі А, де їхніми суперниками будуть Нідерланди, Сербія, а також чинні чемпіони Європи та світу - португальці.

До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Якщо українцям вдасться потрапити до плейоф, то за вихід до півфіналу наша збірна позмагається проти першого або другого місця групи B - Італія, Казахстан, Словенія чи Фінляндія.