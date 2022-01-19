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Євро-2022 з футзалу: календар і результати всіх матчів турніру

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Євро-2022 з футзалу: календар і результати всіх матчів турніру

Збірна України з футзалу / facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Збірна України позмагається за звання найкращої команди континенту.

Від 19 січня до 6 лютого в Нідерландах відбудеться Чемпіонат Європи-2022 з футзалу

Уперше в фінальному турнірі візьмуть участь 16 європейських збірних, серед яких і національна команда України.

"Синьо-жовті" зіграють у групі А, де їхніми суперниками будуть Нідерланди, Сербія, а також чинні чемпіони Європи та світу - португальці.

  • До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
  • Якщо українцям вдасться потрапити до плейоф, то за вихід до півфіналу наша збірна позмагається проти першого або другого місця групи B - Італія, Казахстан, Словенія чи Фінляндія.
 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТЗАЛУ-2022
Груповий етап
Середа, 19 січня
Група А 18:30 СЕРБІЯ _:_ ПОРТУГАЛІЯ  
Група А 21:30 НІДЕРЛАНДИ _:_ УКРАЇНА
Четвер, 20 січня
Група B 18:30 КАЗАХСТАН _:_ СЛОВЕНІЯ
Група B 21:30 ІТАЛІЯ _:_ ФІНЛЯНДІЯ
П'ятниця, 21 січня
Група C 18:30 РОСІЯ _:_ СЛОВАЧЧИНА  
Група C 21:30 ПОЛЬЩА _:_ ХОРВАТІЯ  
Субота, 22 січня
Група D 15:30 ГРУЗІЯ _:_ АЗЕРБАЙДЖАН  
Група D 21:30 ІСПАНІЯ _:_ БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА
Неділя, 23 січня
Група А 15:30 СЕРБІЯ _:_ УКРАЇНА
Група А 18:30 ПОРТУГАЛІЯ _:_ НІДЕРЛАНДИ
Понеділок, 24 січня
Група B 18:30 ІТАЛІЯ _:_ СЛОВЕНІЯ  
Група B 21:30 ФІНЛЯНДІЯ _:_ КАЗАХСТАН
Вівторок, 25 січня
Група C 18:30 ХОРВАТІЯ _:_ РОСІЯ
Група C 21:30 ПОЛЬЩА _:_ СЛОВАЧЧИНА
Середа, 26 січня
Група D 18:30 БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА _:_ ГРУЗІЯ
Група D 21:30 ІСПАНІЯ _:_ АЗЕРБАЙДЖАН
П'ятниця, 28 січня
Група B 18:30 СЛОВЕНІЯ _:_ ФІНЛЯНДІЯ  
Група B 18:30 КАЗАХСТАН _:_ ІТАЛІЯ
Група А 21:30 УКРАЇНА _:_ ПОРТУГАЛІЯ
Група А 21:30 НІДЕРЛАНДИ _:_ СЕРБІЯ
Субота, 29 січня
Група C 15:30 СЛОВАЧЧИНА _:_ ХОРВАТІЯ  
Група C 15:30 РОСІЯ _:_ ПОЛЬЩА
Група D 18:30 ГРУЗІЯ _:_ ІСПАНІЯ
Група D 18:30 АЗЕРБАЙДЖАН _:_ БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА

ПЛЕЙОФ

1/4 ФІНАЛУ
Понеділок, 31 січня
1   Переможець A _:_ 2-ге місце групи В
2   Переможець В _:_ 2-ге місце групи A
Вівторок, 1 лютого
3   Переможець D _:_ 2-ге місце групи C
4   Переможець C _:_ 2-ге місце групи D

1/2 ФІНАЛУ
П'ятниця, 4 лютого
1     _:_  
2     _:_  

МАТЧ ЗА 3-ТЄ МІСЦЕ
Неділя, 6 лютого
  15:30   _:_  

ФІНАЛ
Неділя, 6 лютого
  18:30   _:_  
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