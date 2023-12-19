Євро-2024: букмекери назвали фаворитів чемпіонату Європи з футболу

Майбутня континентальна першість з футболу відбудеться влітку 2024 року в Німеччині.

Від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватиметься фінальний турнір Євро-2024 з футболу. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини.

На чемпіонаті Європи-2024 зіграють 24 національні збірні. 20 путівок на ЧЄ отримали володарі перших двох місць кожної з десяти кваліфікаційних груп. Ще три місця на турнірі розіграють у березні 2024 року в плейоф, учасником якого стане і збірна України.

Зазначимо, що збірна Німеччини на правах господарки турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

Жеребкування фінальної стадії Євро-2024 відбулося 2 грудня в німецькому Гамбурзі. Після нього букмекери оцінили шанси команд виграти континентальний турнір.

Головними фаворитами майбутнього чемпіонату Європи аналітики вважають збірні Франції та Англії. Коефіцієнт на їхню перемогу в турнірі становить 4,50.

Далі у списку претендентів на виграш ЧЄ йде збірна Німеччини – 7,00. До топ-5 фаворитів Євро-2024 також потрапили Іспанія (8,00) та Португалія (9,00).

Фаворити Євро-2024 з футболу (топ-10)

1-2. Франція – 4,50

1-2. Англія – 4,50

3. Німеччина – 7,00

4. Іспанія – 8,00

5. Португалія – 9,00

6-8. Італія – 17,00

6-8. Нідерланди – 17,00

6-8. Бельгія – 17,00

9-10. Данія – 30,00

9-10. Хорватія – 30,00

Нагадаємо, збірній України для виходу на Євро-2024 необхідно подолати плейоф відбору. У півфіналі команда Сергія Реброва 21 березня на виїзді зустрінеться з командою Боснії та Герцеговини.

Якщо українці переможуть боснійців, то у фіналі плейоф 26 березня розіграють путівку на чемпіонат Європи з переможцем іншого півфіналу Шляху В Ізраїль – Ісландія. У цьому поєдинку команда Реброва буде номінальним господарем.

У разі виходу до фінального турніру чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Наразі на перемогу збірної України у фінальному турнірі Євро-2024 можна зробити ставку з коефіцієнтом 100,00.

Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024.

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