Євро-2024: результати жеребкування фінального турніру, склад усіх груп

Майбутня континентальна першість з футболу відбудеться від 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині.

У суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2024.

Збірна України, яка ще повинна на шляху до континентальної першості подолати плейоф відбору, також отримала потенційних суперників на турнірі.

Команда Сергія Реброва, як можливий переможець плейоф Шляху В, була посіяна з останнього четвертого кошика та потрапила до групи E, де може зіграти проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2024

ГРУПА A ГРУПА B Німеччина Іспанія Шотландія Хорватія Угорщина Італія Швейцарія Албанія ГРУПА C ГРУПА D Словенія переможець плейоф Шляху А Данія Нідерланди Сербія Австрія Англія Франція ГРУПА E ГРУПА F Бельгія Туреччина Словаччина переможець плейоф Шляху С Румунія Португалія переможець плейоф Шляху В Чехія

Матчі плейоф відбору на Євро-2024 відбудуться 21 і 26 березня 2024 року.

Україна у півфіналі плейоф позмагається з командою Боснії та Герцеговини. Цей матч відбудеться 21 березня на полі суперника нашої збірної.

Якщо підопічні Реброва переможуть боснійців, то у фіналі плейоф 26 березня розіграють путівку на чемпіонат Європи в матчі з переможцем пари Ізраїль – Ісландія, де будуть номінальним господарем.

Фінальний турнір Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбудеться в Німеччині. Збірна Німеччини, як країна-господарка, без відбору потрапила на першість континенту.

Із 24 збірних, які зіграють на Євро-2024, до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної із шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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