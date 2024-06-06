Євро-2024: що треба знати про фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу

Континентальна першість триватиме від 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Влітку 2024 року відбудеться 17-й в історії чемпіонат Європи з футболу. Матчі континентальної першості від 14 червня до 14 липня прийматиме Німеччина.

Розповідаємо детально про прийдешній фінальний турнір Євро-2024, участь у якому візьме і збірна України.

Скільки збірних зіграють на Євро-2024

У фінальній частині ЧЄ-2024 змагатимуться 24 національні команди: 23 путівки на континентальну першість були розіграні у кваліфікації, а збірна Німеччини у ролі господарки автоматично потрапила на турнір.

Всі учасники Євро-2024: Німеччина, Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія, Англія, Угорщина, Словаччина, Албанія, Данія, Нідерланди, Румунія, Швейцарія, Сербія, Італія, Чехія, Словенія, Хорватія, Грузія, Україна, Польща.

Звання чинного чемпіона Європи захищатиме збірна Італії. У фінальному матчі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

Зазначимо, що збірна Росії не брала участь у відборі та пропустить прийдешній чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

На яких стадіонах гратимуть матчі Євро-2024

Матчі чемпіонату Європи гратимуть на 10 стадіонах у 10 німецьких містах: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.

Матч-відкриття Євро-2024 відбудеться 14 червня в Мюнхені: у ньому Німеччина зіграє проти Шотландії. Фінал турніру заплановано на 14 липня у Берліні.

Арени Євро-2024

Берлін: "Олімпіаштадіон" (місткість: 71 000)

Дортмунд: "BVB-Штадіон" (62 000)

Дюссельдорф: "Дюссельдорф Арена" (47 000)

Гамбург: "Фолькспаркштадіон" (49 000)

Гельзенкірхен: "Арена АуфШальке" (50 000)

Кельн: "Кельн Штадіон" (43 000)

Лейпциг: "Лейпциг Штадіум" (40 000)

Мюнхен: "Арена Мюнхен" (66 000)

Франкфурт: "Франкфурт Арена" (47 000)

Штутгарт: "Штутгарт Арена" (51 000).

Офіційний талісман Євро-2024

За підсумками голосування серед школярів з усієї Європи офіційним талісманом Євро-2024 став плюшевий ведмедик Альберт.

У голосуванні також брали участь такі імена, як Бернардо, Бернхарт та Герці фон Бер (усі варіанти обіграють німецьке слово Bär – "ведмідь"). Зрештою виграв Альберт із 32% голосів.

Талісман був офіційно представлений 20 червня 2023 року в товариському матчі Німеччина – Колумбія.

Офіційний талісман Євро-2024 / Фото: Associated Press

Офіційний м'яч Євро-2024

У листопаді 2023 року УЄФА презентував офіційний м'яч Євро-2024. Він отримав назву Fussballliebe, що у перекладі з німецької означає "любов до футболу".

М'яч було розроблено у колаборації з компанією Adidas. На майбутньому Євро вперше буде використано технологію adidas Connected Ball, яка забезпечує безпрецедентне розуміння кожної складової руху м'яча та допомагає процесу ухвалення рішень за допомогою системи VAR.

Зовнішня оболонка м'яча підтримується CTR-CORE – ядром, яке забезпечує точний, стабільний та швидкий рух м'яча з максимальним збереженням його форми та утриманням повітря всередині.

Офіційний м'яч Євро-2024 / Фото: Associated Press

Офіційна пісня Євро-2024

Євро-2024 отримав офіційну пісню під назвою Fire (у перекладі з англійської – вогонь). Авторами треку стали: італійська група Meduza, соліст американського гурту OneRepublic Раян Тедер та німецька співачка Leony.

Пісню використовуватимуть у телевізійних заставках і під час виходу команд на стадіон перед початком матчів турніру.

Групи і формат Євро-2024

У фінальній частині континентальної першості 24 збірні під час жеребкування були розділені на шість груп по чотири команди в кожній. На груповому етапі кожна збірна проведе три матчі: по одному проти інших команд свого квартету.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть команди, що посіли в групах перше і друге місця, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Всі групи Євро-2024

Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія

Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція

Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

Збірна України на Євро-2024

Збірна України виборола право зіграти у фінальній стадії чемпіонату Європи-2024, подолавши надзвичайно непростий шлях у кваліфікації.

Команда Сергія Реброва на груповому етапі відбору посіла третє місце, програвши боротьбу за прямі путівки на Євро фіналістам попередньої континентальної першості – Англії та Італії.

"Синьо-жовті" продовжили змагатися за потрапляння на ЧЄ у плейоф, де у півфіналі здолали збірну Боснії та Герцеговини, а у фіналі перемогли Ісландію.

У фінальному турнірі Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е, де її суперниками будуть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Груповий етап

17 червня, 16:00: Румунія – Україна (Мюнхен)

21 червня, 16:00: Словаччина – Україна (Дюсельдорф)

26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт)

Збірна України вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті Європи з футболу. 2012 року "синьо-жовті" автоматично потрапили на турнір як одна з країн-господарок, а 2016-го та 2020-го пробивалися на континентальну першість через кваліфікацію.

Найбільш успішним для збірної України поки що залишається Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року. На тому турнірі наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

Фаворити Євро-2024

Головним фаворитом прийдешнього чемпіонату Європи букмекери вважають збірну Англії. Коефіцієнт на перемогу "Трьох левів" у турнірі становить 4,10.

Друге місце у списку претендентів на виграш ЧЄ посідає Франція – 5,00. У топ-5 фаворитів Євро-2024 також розташувалися Німеччина (6,50), Іспанія (9,00) та Португалія (9,00).

Далі в рейтингу очікуваних переможців турніру йде чинний чемпіон Європи – Італія (15,00), а також Нідерланди (17,00) та Бельгія (17,00).

На те, що збірна України виграє Євро-2024, можна зробити ставку з коефіцієнтом 67,00. Вихід "синьо-жовтих" до плейоф оцінений коефіцієнтом 1,45.

Також приймаються ставки на те, що команда Реброва стане переможцем своєї групи. Ймовірність цієї події оцінюється коефіцієнтом 5,50.

Де дивитися матчі Євро-2024

В Україні матчі Євро-2024 транслюватимуть на двох платформах – MEGOGO та Суспільному.

Усі поєдинки турніру будуть доступні ексклюзивно на MEGOGO. Окремі матчі чемпіонату Європи можна буде подивитися в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів.

Суспільне транслюватиме матч-відкриття турніру, 13 поєдинків групового етапу, включно з усіма іграми збірної України, половину зустрічей 1/8 фіналу, чвертьфінали, обидва півфінали та фінал.

Також Суспільне покаже всі матчі плейоф за участю збірної України, якщо наша команда зможе туди потрапити.

Крім того, аудіотрансляції поєдинків Євро-2024 можна буде слухати на Радіо Промінь.

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