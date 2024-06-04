Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Чемпіонат Європи з футболу відбудеться від 14 червня до 14 липня в Німеччині.
Від 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина Євро-2024 з футболу. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини.
Участь у турнірі візьмуть 24 європейські національні команди, серед яких і збірна України.
Матчі чемпіонату Європи гратимуть на 10 стадіонах у 10 німецьких містах: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.
Збірна України на Євро-2024 виступатиме у групі E, де її суперниками стануть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.
До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.
Євро-2024: розклад і результати всіх матчів
Груповий етап
Перший тур
П'ятниця, 14 червня
22:00. Група A. Німеччина – Шотландія
Субота, 15 червня
16:00. Група A. Угорщина – Швейцарія
19:00. Група B. Іспанія – Хорватія
22:00. Група B. Італія – Албанія
Неділя, 16 червня
16:00. Група D. Польща – Нідерланди
19:00. Група C. Словенія – Данія
22:00. Група C. Сербія – Англія
Понеділок, 17 червня
16:00. Група E. Румунія – Україна
19:00. Група E. Бельгія – Словаччина
22:00. Група D. Австрія – Франція
Вівторок, 18 червня
19:00. Група F. Туреччина – Грузія
22:00. Група F. Португалія – Чехія
Другий тур
Середа, 19 червня
16:00. Група B. Хорватія – Албанія
19:00. Група A. Німеччина – Угорщина
22:00. Група A. Шотландія – Швейцарія
Четвер, 20 червня
16:00. Група C. Словенія – Сербія
19:00. Група C. Данія – Англія
22:00. Група B. Іспанія – Італія
П'ятниця, 21 червня
16:00. Група E. Словаччина – Україна
19:00. Група D. Польща – Австрія
22:00. Група D. Нідерланди – Франція
Субота, 22 червня
16:00. Група F. Грузія – Чехія
19:00. Група F. Туреччина – Португалія
22:00. Група E. Бельгія – Румунія
Третій тур
Неділя, 23 червня
22:00. Група A. Швейцарія – Німеччина
22:00. Група A. Шотландія – Угорщина
Понеділок, 24 червня
22:00. Група B. Албанія – Іспанія
22:00. Група B. Хорватія – Італія
Вівторок, 25 червня
19:00. Група D. Нідерланди – Австрія
19:00. Група D. Франція – Польща
22:00. Група C. Англія – Словенія
22:00. Група C. Данія – Сербія
Середа, 26 червня
19:00. Група E. Словаччина – Румунія
19:00. Група E. Україна – Бельгія
22:00. Група F. Грузія – Португалія
22:00. Група F. Чехія – Туреччина
Плейоф
1/8 фіналу
Субота, 29 червня
Матч 38. 19:00. Друге місце групи A – Друге місце групи B
Матч 37. 22:00. Переможець групи A – Друге місце групи C
Неділя, 30 червня
Матч 40. 19:00. Переможець групи C – Третє місце групи D/E/F
Матч 39. 22:00. Переможець групи B – Третє місце групи A/D/E/F
Понеділок, 1 липня
Матч 42. 19:00. Друге місце групи D – Друге місце групи E
Матч 41. 22:00. Переможець групи F – Третє місце групи A/B/C
Вівторок, 2 липня
Матч 43. 19:00. Переможець групи E – Третє місце групи A/B/C/D
Матч 44. 22:00. Переможець групи D – Друге місце групи F
1/4 фіналу
П'ятниця, 5 липня
Матч 45. 19:00. Переможець матчу 39 – Переможець матчу 37
Матч 46. 22:00. Переможець матчу 41 – Переможець матчу 42
Субота, 6 липня
Матч 48. 19:00. Переможець матчу 40 – Переможець матчу 38
Матч 47. 22:00. Переможець матчу 43 – Переможець матчу 44
1/2 фіналу
Вівторок, 9 липня
Матч 49. 22:00. Переможець матчу 45 – Переможець матчу 46
Середа, 10 липня
Матч 50. 22:00. Переможець матчу 47 – Переможець матчу 48
Фінал
Неділя, 14 липня
Матч 51. 22:00. Переможець матчу 49 – Переможець матчу 50
Нагадаємо, звання чинного чемпіона Європи захищатиме збірна Італії. У фінальному матчі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.
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