Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Чемпіонат Європи з футболу відбудеться від 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Від 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина Євро-2024 з футболу. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини.

Участь у турнірі візьмуть 24 європейські національні команди, серед яких і збірна України.

Матчі чемпіонату Європи гратимуть на 10 стадіонах у 10 німецьких містах: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.

Збірна України на Євро-2024 виступатиме у групі E, де її суперниками стануть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Євро-2024: розклад і результати всіх матчів

Груповий етап

Перший тур

П'ятниця, 14 червня

22:00. Група A. Німеччина – Шотландія

Субота, 15 червня

16:00. Група A. Угорщина – Швейцарія

19:00. Група B. Іспанія – Хорватія

22:00. Група B. Італія – Албанія

Неділя, 16 червня

16:00. Група D. Польща – Нідерланди

19:00. Група C. Словенія – Данія

22:00. Група C. Сербія – Англія

Понеділок, 17 червня

16:00. Група E. Румунія – Україна

19:00. Група E. Бельгія – Словаччина

22:00. Група D. Австрія – Франція

Вівторок, 18 червня

19:00. Група F. Туреччина – Грузія

22:00. Група F. Португалія – Чехія

Другий тур

Середа, 19 червня

16:00. Група B. Хорватія – Албанія

19:00. Група A. Німеччина – Угорщина

22:00. Група A. Шотландія – Швейцарія

Четвер, 20 червня

16:00. Група C. Словенія – Сербія

19:00. Група C. Данія – Англія

22:00. Група B. Іспанія – Італія

П'ятниця, 21 червня

16:00. Група E. Словаччина – Україна

19:00. Група D. Польща – Австрія

22:00. Група D. Нідерланди – Франція

Субота, 22 червня

16:00. Група F. Грузія – Чехія

19:00. Група F. Туреччина – Португалія

22:00. Група E. Бельгія – Румунія

Третій тур

Неділя, 23 червня

22:00. Група A. Швейцарія – Німеччина

22:00. Група A. Шотландія – Угорщина

Понеділок, 24 червня

22:00. Група B. Албанія – Іспанія

22:00. Група B. Хорватія – Італія

Вівторок, 25 червня

19:00. Група D. Нідерланди – Австрія

19:00. Група D. Франція – Польща

22:00. Група C. Англія – Словенія

22:00. Група C. Данія – Сербія

Середа, 26 червня

19:00. Група E. Словаччина – Румунія

19:00. Група E. Україна – Бельгія

22:00. Група F. Грузія – Португалія

22:00. Група F. Чехія – Туреччина

Плейоф

1/8 фіналу

Субота, 29 червня

Матч 38. 19:00. Друге місце групи A – Друге місце групи B

Матч 37. 22:00. Переможець групи A – Друге місце групи C

Неділя, 30 червня

Матч 40. 19:00. Переможець групи C – Третє місце групи D/E/F

Матч 39. 22:00. Переможець групи B – Третє місце групи A/D/E/F

Понеділок, 1 липня

Матч 42. 19:00. Друге місце групи D – Друге місце групи E

Матч 41. 22:00. Переможець групи F – Третє місце групи A/B/C

Вівторок, 2 липня

Матч 43. 19:00. Переможець групи E – Третє місце групи A/B/C/D

Матч 44. 22:00. Переможець групи D – Друге місце групи F

1/4 фіналу

П'ятниця, 5 липня

Матч 45. 19:00. Переможець матчу 39 – Переможець матчу 37

Матч 46. 22:00. Переможець матчу 41 – Переможець матчу 42

Субота, 6 липня

Матч 48. 19:00. Переможець матчу 40 – Переможець матчу 38

Матч 47. 22:00. Переможець матчу 43 – Переможець матчу 44

1/2 фіналу

Вівторок, 9 липня

Матч 49. 22:00. Переможець матчу 45 – Переможець матчу 46

Середа, 10 липня

Матч 50. 22:00. Переможець матчу 47 – Переможець матчу 48

Фінал

Неділя, 14 липня

Матч 51. 22:00. Переможець матчу 49 – Переможець матчу 50

Нагадаємо, звання чинного чемпіона Європи захищатиме збірна Італії. У фінальному матчі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

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