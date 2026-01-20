- Дата публікації
Євро-2026 з футзалу: розклад і результати всіх матчів
Дивіться календар і результати усіх поєдинків континентальної першості, де зокрема виступає збірна України.
Від 21 січня до 7 лютого у Латвії, Литві та Словенії відбудеться чемпіонат Європи-2026 з футзалу.
Участь у фінальному турнірі континентальній першості візьмуть 16 команд, серед яких і збірна України. Підопічні Олександра Косенка позмагаються у групі B з Литвою, Чехією та Вірменією.
По дві найкращі команди з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.
Розклад і результати матчів Євро-2026 з футзалу
Груповий етап
Група A: Франція, Хорватія, Латвія, Грузія
21 січня. 17:00. Хорватія – Франція
21 січня. 20:00. Латвія – Грузія
25 січня. 14:00. Хорватія – Грузія
25 січня. 17:00. Франція – Латвія
28 січня. 17:30. Латвія – Хорватія
28 січня. 17:30. Грузія – Франція
Група B: Україна, Чехія, Вірменія, Литва
22 січня. 17:00. Вірменія – Україна
22 січня. 20:00. Литва – Чехія
25 січня. 14:00. Вірменія – Чехія
25 січня. 17:00. Україна – Литва
28 січня. 20:30. Литва – Вірменія
28 січня. 20:30. Чехія – Україна
Група C: Іспанія, Словенія, Білорусь, Бельгія
23 січня. 18:30. Білорусь – Бельгія
23 січня. 21:30. Словенія – Іспанія
26 січня. 18:30. Білорусь – Іспанія
26 січня. 21:30. Бельгія – Словенія
29 січня. 18:30. Словенія – Білорусь
29 січня. 18:30. Іспанія – Бельгія
Група D: Португалія, Італія, Польща, Угорщина
24 січня. 15:30. Італія – Португалія
24 січня. 18:30. Угорщина – Польща
27 січня. 18:30. Угорщина – Португалія
27 січня. 21:30. Польща – Італія
29 січня. 21:30. Португалія – Польща
29 січня. 21:30. Італія – Угорщина
Нагадаємо, що у фіналі попереднього чемпіонату Європи, який відбувся на початку 2022 року, збірна Португалії перемогла Росію з рахунком 4:2. Від Євро-2026 росіян відсторонили через війну проти України, а ось команді Білорусі дозволили виступити на турнірі.
Збірна України на Євро-2022 з футзалу посіла четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.
"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 українська збірна розгромила Франція з рахунком 7:1.