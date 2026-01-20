Євро-2026 з футзалу: розклад і результати всіх матчів

Збірна України з футзалу / © Асоціація футзалу України

Реклама

Від 21 січня до 7 лютого у Латвії, Литві та Словенії відбудеться чемпіонат Європи-2026 з футзалу.

Участь у фінальному турнірі континентальній першості візьмуть 16 команд, серед яких і збірна України. Підопічні Олександра Косенка позмагаються у групі B з Литвою, Чехією та Вірменією.

По дві найкращі команди з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.

Реклама

Розклад і результати матчів Євро-2026 з футзалу

Груповий етап

Група A: Франція, Хорватія, Латвія, Грузія

21 січня. 17:00. Хорватія – Франція

21 січня. 20:00. Латвія – Грузія

25 січня. 14:00. Хорватія – Грузія

Реклама

25 січня. 17:00. Франція – Латвія

28 січня. 17:30. Латвія – Хорватія

28 січня. 17:30. Грузія – Франція

Група B: Україна, Чехія, Вірменія, Литва

Реклама

22 січня. 17:00. Вірменія – Україна

22 січня. 20:00. Литва – Чехія

25 січня. 14:00. Вірменія – Чехія

25 січня. 17:00. Україна – Литва

Реклама

28 січня. 20:30. Литва – Вірменія

28 січня. 20:30. Чехія – Україна

Група C: Іспанія, Словенія, Білорусь, Бельгія

23 січня. 18:30. Білорусь – Бельгія

Реклама

23 січня. 21:30. Словенія – Іспанія

26 січня. 18:30. Білорусь – Іспанія

26 січня. 21:30. Бельгія – Словенія

29 січня. 18:30. Словенія – Білорусь

Реклама

29 січня. 18:30. Іспанія – Бельгія

Група D: Португалія, Італія, Польща, Угорщина

24 січня. 15:30. Італія – Португалія

24 січня. 18:30. Угорщина – Польща

Реклама

27 січня. 18:30. Угорщина – Португалія

27 січня. 21:30. Польща – Італія

29 січня. 21:30. Португалія – Польща

29 січня. 21:30. Італія – Угорщина

Реклама

Нагадаємо, що у фіналі попереднього чемпіонату Європи, який відбувся на початку 2022 року, збірна Португалії перемогла Росію з рахунком 4:2. Від Євро-2026 росіян відсторонили через війну проти України, а ось команді Білорусі дозволили виступити на турнірі.

Збірна України на Євро-2022 з футзалу посіла четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 українська збірна розгромила Франція з рахунком 7:1.