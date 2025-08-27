ТСН у соціальних мережах

Євробаскет-2025: розклад і результати всіх матчів турніру

Континентальна першість з баскетболу триватиме від 27 серпня до 14 вересня.

Нікола Йокич

Лідер збірної Сербії з баскетболу та зірка НБА Нікола Йокич / © Associated Press

Від 27 серпня до 14 вересня відбувається Євробаскет-2025 – чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих збірних.

Участь у турнірі беруть 24 національні збірні, які розбиті на чотири групи по шість команд. До плейоф вийдуть чотири найкращі команди кожної групи.

Євробаскет-2025 приймають Латвія (група A), Фінляндія (група B), Кіпр (група C) та Польща (група D). Всі матчі плейоф відбудуться у Латвії.

Євробаскет-2025: всі групи

Група А: Сербія, Латвія, Туреччина, Естонія, Португалія, Чехія

Група В: Литва, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Чорногорія, Великобританія

Група С: Греція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Кіпр

Група D: Франція, Словенія, Ізраїль, Ісландія, Бельгія, Польща

Євробаскет-2025: розклад і результати матчів

Груповий етап

Середа, 27 серпня

13:30 Велика Британія – Литва

14:45 Чехія – Португалія

16:30 Чорногорія – Німеччина

18:00 Латвія – Туреччина

20:30 Швеція – Фінляндія

21:15 Сербія – Естонія

Четвер, 28 серпня

15:00 Грузія – Іспанія

15:00 Ізраїль – Ісландія

18:00 Бельгія – Франція

18:15 Боснія і Герцеговина – Кіпр

21:30 Греція – Італія

21:30 Словенія – Польща

П'ятниця, 29 серпня

13:30 Німеччина – Швеція

14:45 Туреччина – Чехія

16:30 Литва – Чорногорія

18:00 Естонія – Латвія

20:30 Фінляндія – Велика Британія

21:15 Португалія – Сербія

Субота, 30 серпня

13:30 Литва – Німеччина

14:45 Чехія – Естонія

15:00 Італія – Грузія

15:00 Ісландія – Бельгія

16:30 Велика Британія – Швеція

18:00 Латвія – Сербія

18:00 Франція – Словенія

18:15 Кіпр – Греція

20:30 Чорногорія – Фінляндія

21:15 Туреччина – Португалія

21:30 Іспанія – Боснія і Герцеговина

21:30 Польща – Ізраїль

Неділя, 31 серпня

15:00 Грузія – Греція

15:00 Словенія – Бельгія

18:00 Ізраїль – Франція

18:15 Іспанія – Кіпр

21:30 Боснія і Герцеговина – Італія

21:30 Польща – Ісландія

Понеділок, 1 вересня

13:30 Швеція – Чорногорія

14:45 Естонія – Туреччина

16:30 Німеччина – Велика Британія

18:00 Португалія – Латвія

20:30 Фінляндія – Литва

21:15 Сербія – Чехія

Вівторок, 2 вересня

15:00 Греція – Боснія і Герцеговина

15:00 Бельгія – Ізраїль

18:00 Ісландія – Словенія

18:15 Кіпр – Грузія

21:30 Італія – Іспанія

21:30 Франція – Польща

Середа, 3 вересня

13:30 Чорногорія – Велика Британія

14:45 Естонія – Португалія

16:30 Литва – Швеція

18:00 Чехія – Латвія

20:30 Фінляндія – Німеччина

21:15 Туреччина – Сербія

Четвер, 4 вересня

15:00 Боснія і Герцеговина – Грузія

15:00 Франція – Ісландія

18:00 Ізраїль – Словенія

18:15 Італія – Кіпр

21:30 Іспанія – Греція

21:30 Польща – Бельгія

Усі матчі Євробаскету-2025 можна дивитися ексклюзивно на Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що збірна України не змогла вийти на Євробаскет-2025, посівши останнє місце у відбіркові групі зі Словенією, Ізраїлем і Португалією. "Синьо-жовті" вперше за 16 років пропустять континентальну першість.

Чинним чемпіоном Європи з баскетболу є збірна Іспанії, яка в фіналі турніру 2022 року обіграла Францію з рахунком 88:76.

Раніше повідомлялося, що збірна України з баскетболу виграла групу прекваліфікації на чемпіонат світу-2027.

