- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 2 хв
Євробаскет-2025: розклад і результати всіх матчів турніру
Континентальна першість з баскетболу триватиме від 27 серпня до 14 вересня.
Від 27 серпня до 14 вересня відбувається Євробаскет-2025 – чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих збірних.
Участь у турнірі беруть 24 національні збірні, які розбиті на чотири групи по шість команд. До плейоф вийдуть чотири найкращі команди кожної групи.
Євробаскет-2025 приймають Латвія (група A), Фінляндія (група B), Кіпр (група C) та Польща (група D). Всі матчі плейоф відбудуться у Латвії.
Євробаскет-2025: всі групи
Група А: Сербія, Латвія, Туреччина, Естонія, Португалія, Чехія
Група В: Литва, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Чорногорія, Великобританія
Група С: Греція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Кіпр
Група D: Франція, Словенія, Ізраїль, Ісландія, Бельгія, Польща
Євробаскет-2025: розклад і результати матчів
Груповий етап
Середа, 27 серпня
13:30 Велика Британія – Литва
14:45 Чехія – Португалія
16:30 Чорногорія – Німеччина
18:00 Латвія – Туреччина
20:30 Швеція – Фінляндія
21:15 Сербія – Естонія
Четвер, 28 серпня
15:00 Грузія – Іспанія
15:00 Ізраїль – Ісландія
18:00 Бельгія – Франція
18:15 Боснія і Герцеговина – Кіпр
21:30 Греція – Італія
21:30 Словенія – Польща
П'ятниця, 29 серпня
13:30 Німеччина – Швеція
14:45 Туреччина – Чехія
16:30 Литва – Чорногорія
18:00 Естонія – Латвія
20:30 Фінляндія – Велика Британія
21:15 Португалія – Сербія
Субота, 30 серпня
13:30 Литва – Німеччина
14:45 Чехія – Естонія
15:00 Італія – Грузія
15:00 Ісландія – Бельгія
16:30 Велика Британія – Швеція
18:00 Латвія – Сербія
18:00 Франція – Словенія
18:15 Кіпр – Греція
20:30 Чорногорія – Фінляндія
21:15 Туреччина – Португалія
21:30 Іспанія – Боснія і Герцеговина
21:30 Польща – Ізраїль
Неділя, 31 серпня
15:00 Грузія – Греція
15:00 Словенія – Бельгія
18:00 Ізраїль – Франція
18:15 Іспанія – Кіпр
21:30 Боснія і Герцеговина – Італія
21:30 Польща – Ісландія
Понеділок, 1 вересня
13:30 Швеція – Чорногорія
14:45 Естонія – Туреччина
16:30 Німеччина – Велика Британія
18:00 Португалія – Латвія
20:30 Фінляндія – Литва
21:15 Сербія – Чехія
Вівторок, 2 вересня
15:00 Греція – Боснія і Герцеговина
15:00 Бельгія – Ізраїль
18:00 Ісландія – Словенія
18:15 Кіпр – Грузія
21:30 Італія – Іспанія
21:30 Франція – Польща
Середа, 3 вересня
13:30 Чорногорія – Велика Британія
14:45 Естонія – Португалія
16:30 Литва – Швеція
18:00 Чехія – Латвія
20:30 Фінляндія – Німеччина
21:15 Туреччина – Сербія
Четвер, 4 вересня
15:00 Боснія і Герцеговина – Грузія
15:00 Франція – Ісландія
18:00 Ізраїль – Словенія
18:15 Італія – Кіпр
21:30 Іспанія – Греція
21:30 Польща – Бельгія
Зазначимо, що збірна України не змогла вийти на Євробаскет-2025, посівши останнє місце у відбіркові групі зі Словенією, Ізраїлем і Португалією. "Синьо-жовті" вперше за 16 років пропустять континентальну першість.
Чинним чемпіоном Європи з баскетболу є збірна Іспанії, яка в фіналі турніру 2022 року обіграла Францію з рахунком 88:76.
Раніше повідомлялося, що збірна України з баскетболу виграла групу прекваліфікації на чемпіонат світу-2027.