Євродомівка "синьо-жовтих": де і як живе збірна України під час Чемпіонату Європи з футболу (відео)

Невеличка екскурсія базою, де команда Андрія Шевченка оселилася на час континентальної першості.

Під час фінального турніру Чемпіонату Європи-2020 збірна України мешкає у Бухаресті в готелі "Каро". Він розташований за 15 хвилин їзди від центру румунської столиці.

YouTube-канал vZbirna вирішив показати уболівальникам, як "синьо-жовті" живуть під час континентальної першості.

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Пресаташе головного тренера національної збірної Микола Васильков провів екскурсію базою нашої команди та показав умови, в яких українські футболісти готуються до поєдинків.

У відеоролику показано готель збірної України, в якому також є спортзал для тренувань та басейн. Крім того, можна побачити кімнату для теоретичних занять, де Шевченко та його тренерський штаб дають вказівки гравцям і розбирають ігрові моменти.

Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.

Поєдинок Україна - Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня , на Національному стадіоні в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

, на Національному стадіоні в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о за київським часом. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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