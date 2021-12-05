Європа та Африка обрали не Мессі: стали відомі деталі голосування за "Золотий м'яч-2021"

Європа та Африка обрали не Мессі: стали відомі деталі голосування за "Золотий м'яч-2021"

Аргентинець виграв приз завдяки голосам з Південної Америки, Океанії, Азії та Карибів.

Авторитетне німецьке видання Bild дізналося деталі голосування за "Золотий м'яч-2021", який отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

Як виявилося, нападник "Баварії" Роберт Левандовські виграв за підсумками голосування європейських журналістів. Поляк набрав 209 балів і випередив італійського півзахисника "Челсі" Жоржиньо (166) та аргентинця Ліонеля Мессі (161).

Також Левандовські отримав більшість голосів з Африки. Однак у підсумку Мессі обійшов Роберта на 33 бали завдяки підтримці журналістів з Південної Америки, Океанії, Азії та Карибів.

Додамо, що сам Мессі після завоювання "Золотого м'яча-2021" зі сцени звернувся до Левандовські та наголосив, що саме поляку France Football має вручити минулорічний "Золотий м'яч".

"Я хотів би згадати Роберта Левандовські. Для мене було честю змагатись із тобою. Усі знають, що торік ти був переможцем. Думаю, France Football повинен вручити тобі "Золотий м'яч" за 2020 рік. Ти заслуговуєш на це. Він повинен стояти в тебе вдома", - сказав Мессі на церемонії в Парижі.

Після цього головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре заявив, що видання може переглянути своє рішення про скасування "Золотого м'яча-2020" та провести голосування для визначення володаря минулорічної нагороди.

Мессі став володарем "Золотого м'яча" рекордний сьомий раз. Раніше Ліонель отримував цю нагороди у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, якому вручали "Золотий м'яч" п'ять разів.

Читайте також:

Відомий французький футболіст висміяв France Football за "лайнову" нагороду для Левандовські

Ще один приз Мессі: семиразовому володарю "Золотого м'яча" вручили ексклюзивний подарунок

Роналду звинуватив головного редактора France Football у брехні: він використав моє ім'я для реклами себе та видання