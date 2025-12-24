ТСН у соціальних мережах

Європейська країна не пустила на змагання 14 російських спортсменів

Латвія заборонила санкарям з РФ в'їзд на територію країни.

Російський санкар

Латвія заборонила 14 російським спортсменам в'їзд до країни напередодні етапу Кубка світу з санного спорту в Сігулді.

Про це міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.

Рішення ухвалили відповідно до статті Закону про імміграцію Латвії, який надає право міністерці закордонних справ забороняти в'їзд тим іноземцям, які є для країни "небажаними особами".

"Спортсменам держави-агресорки не раді в Латвії. Я вирішила включити до списку небажаних осіб 14 громадян РФ. В'їзд до Латвії для них заборонений на невизначений термін", – написала Браже.

Радниця міністерки Сігне Знотіня-Знота повідомила агентству LETA, що це рішення було ухвалено на тлі етапу Кубка світу з санного спорту, який відбудеться 3-4 січня 2026 року в латвійському місті Сігулда.

Раніше повідомлялося, що Україна зняла заборону на участь у змаганнях з представниками РФ та Білорусі.

