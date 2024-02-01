Європейська країна офіційно заборонила своїм збірним грати з командами Росії та Білорусі

Латвійці не змагатимуться з командами країн-агресорок, навіть якщо ті виступають у нейтральному статусі.

Латвія заборонила своїм спортивним збірним грати з командами Росії та Білорусі через повномасштабну загарбницьку війну, яку РФ продовжує вести проти України.

Відповідні поправки до Закону про спорт ухвалив Сейм Латвії у четвер, 1 лютого, повідомляє LSM.

Зазначається, що латвійським збірним заборонили змагатися з російськими та білоруськими командами в будь-якому статусі, навіть якщо ті виступатимуть під нейтральним прапором.

Заборона стосується команд усіх вікових категорій: дорослих, молодіжних та юнацьких.

Основна мета ухвалених поправок – ще раз наголосити на солідарності Латвії з Україною та фундаментально заблокувати будь-які спроби Росії узаконити свої воєнні злочини через спортивну індустрію.

Нагадаємо, згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, через війну в Україні національні збірні Росії та Білорусі залишаються відстороненими від змагань у більшості видів спорту.

Водночас, російських і білоруських спортсменів допустили до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Вони зможуть виступити в особистих змаганнях за умови, що не підтримують війну та не мають контрактів з арміями держав-агресорок. Команди РФ та Білорусі на Олімпіаду допущені не будуть.

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