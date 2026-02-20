Європейська країна приєдналася до України в бойкоті церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Чеські паралімпійці / © Associated Press

Чехія приєдналася до України в бойкоті церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через присутність там російських та білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Про це чеський паралімпійський комітет повідомив на офіційному сайті.

"Наша позиція залишається від самого початку твердою і незмінною: ми не згодні з участю росіян і білорусів в Іграх. Ми завжди виступали проти їхнього повернення в будь-якій формі та відповідно голосували на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету. Доки триває агресія проти України, російським та білоруським спортсменам немає місця на міжнародних змаганнях", — йдеться в заяві чеського паралімпійського комітету.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі у Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допущення росіян і білорусів. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року МПК призупинив членство Росії та Білорусі через повномасштабну військову агресію РФ проти України. До цього, в березні 2022-го, росіян і білорусів усунули від участі в зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні.

У вересні 2023 року Генасамблея МПК допустила росіян і білорусів на літні Паралімпійські ігри-2024 в Парижі у нейтральному статусі.