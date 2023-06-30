Європейська країна заборонила спортсменам з Росії брати участь у змаганнях на своїй території

Уряд Чехії заборонив спортсменам і командам, які представляють Росію, брати участь у змаганнях на території країни.

Про це йдеться на офіційному сайті чеського уряду. Таке рішення було ухвалене через повномасштабну війну, яку РФ продовжує вести проти України.

Ініціатива заборонити представникам Росії виступати у Чехії надійшла від очільника Міністерства освіти, молоді та спорту Мікулаша Бека, спортивних федерацій країни та Національного агентства спорту.

Крім того, уряд Чехії заборонив чеським спортсменам та командам брати участь у змаганнях та матчах, що проводяться на території РФ.

"За пропозицією міністра освіти, молоді та спорту, Кабінет міністрів погодив заборону на участь окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях і матчах, організованих на території Чеської Республіки та на заборону участі окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють Чехію, у спортивних змаганнях і матчах, організованих на території РФ", – йдеться в повідомленні на сайті чеського уряду.

Зазначимо, що Чехія стала першою країною, яка повністю заборонила участь спортсменів та команд РФ у будь-яких змаганнях на своїй території.

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