Європейська кваліфікація ЧС-2026 з футболу: результати жеребкування, склад усіх груп

Відбір в європейській зоні триватиме від березня 2025-го до березня 2026 року.

У п'ятницю, 13 грудня, в Цюриху відбулося жеребкування групового раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року з футболу.

У ньому взяли участь 54 збірні, які було розподілено на 12 груп по 4 чи 5 команд. Вони зіграють по одному матчу між собою вдома та на виїзді за традиційною груповою системою.

Збірна України під час жеребкування відбору ЧС-2026 були посіяна з другого кошика і також дізналася своїх суперників.

Зазначимо, що російську збірну не допустили до жеребкування кваліфікації ЧС-2026. Команда країни-агресорки продовжує бути відсторонена від міжнародних змагань через повномасштабне військове вторгнення РФ до України.

Результати жеребкування європейського відбору до ЧС-2026

Група A: Переможець Італія – Німеччина, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург

Група B: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово

Група C: Переможений Данія – Португалія, Греція, Шотландія, Білорусь

Група D: Переможець Хорватія – Франція, Україна, Ісландія, Азербайджан

Група E: Переможець Нідерланди – Іспанія, Туреччина, Грузія, Болгарія

Група F: Переможець Данія – Португалія, Угорщина, Ірландія, Вірменія

Група G: Переможений Нідерланди – Іспанія, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта

Група H: Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино

Група I: Переможений Італія – Німеччина, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова

Група J: Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн

Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра

Група L: Переможений Хорватія – Франція, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Гібралтар

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу будуть зіграні у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Цей Мундіаль стане першим, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Топ-2 кожного квартету та вісім найкращих володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу.

Нагадаємо, від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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