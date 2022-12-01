Європейська топзбірна попрощалася з головним тренером після сенсаційного вильоту з ЧС-2022

Роберто Мартінес працював з командою від 2016 року.

Роберто Мартінес залишив посаду головного тренера збірної Бельгії після того, як його команда не змогла пробитися до плейоф чемпіонату світу-2022 з футболу.

Про це 49-річний іспанський фахівець оголосив на пресконференції після матчу третього туру групового раунду ЧС проти Хорватії, який завершився нульовою нічиєю.

"Це був мій останній матч на чолі команди. Емоційний момент. Я не можу продовжувати. Я попрощався з гравцями та штабом. Я збирався піти у будь-якому разі, навіть якби ми стали чемпіонами світу. Я ухвалив рішення перед ЧС-2022", – цитує Мартінеса Het Laatste Nieuws.

На ЧС-2022 бельгійці (4 очки) посіли третю сходинку у своїй групі після збірних Марокко (7) та Хорватії (5), не зумівши вийти до плейоф. Єдину перемогу "дияволи" здобули в матчі з Канадою (1:0), яка з нулем очок замкнула квартет.

Мартінес тренував Бельгію від 2016 року. Під його керівництвом команда стала третьою на ЧС-2018 і дісталася чвертьфіналу Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що після вильоту з ЧС-2022 без головних тренерів залишилися збірні Мексики та Ірану.

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