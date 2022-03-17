Європейські гранди призупинили співпрацю з найбільшим букмекером країни-агресорки

"Реал", ПСЖ і "Мілан" відмовилися працювати з Fonbet.

Відразу три європейських топклуби відмовилися від подальшої співпраці з російським спонсором – букмекерською компанією Fonbet.

Як повідомляє TUTTOmercatoWEB, йдеться про мадридський "Реал", ПСЖ та "Мілан".

Парижани співпрацювали з Fonbet найдовше – з 2019 року. "Реал" і "Мілан" підписали свої угоди з росіянами в 2021 році.

Раніше повідомлялося, що півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич придбав партію бронежилетів для української армії, а мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України.

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