Європейські гранди призупинили співпрацю з найбільшим букмекером країни-агресорки

"Реал", ПСЖ і "Мілан" відмовилися працювати з Fonbet.
Відразу три європейських топклуби відмовилися від подальшої співпраці з російським спонсором – букмекерською компанією Fonbet.
Як повідомляє TUTTOmercatoWEB, йдеться про мадридський "Реал", ПСЖ та "Мілан".
Парижани співпрацювали з Fonbet найдовше – з 2019 року. "Реал" і "Мілан" підписали свої угоди з росіянами в 2021 році.
Раніше повідомлялося, що півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич придбав партію бронежилетів для української армії, а мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України.
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