Європейські ліги працюють над планом допомоги українському футболу

УПЛ отримає фінансову допомогу.

Українська Прем’єр-Ліга взяла участь в робочій групі з представниками європейських футбольних ліг.

Про це повідомляється на офіційному сайті ліги.

На зустрічі було розглянуто шляхи допомоги українським футбольним клубам, у тому числі фінансовій. Протягом наступних зустрічей буде розроблено план матеріальної підтримки українського футболу.

Нагадаємо, що український тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб воює у лавах ЗСУ проти російських окупаційних військ на передовій.

Читайте також:

"Не будьте байдужими": Андрій Шевченко закликав продовжувати допомагати Україні

Найкращий футболіст світу продає футболку польської збірної, щоб допомогти ЗСУ (фото)

"Чи поб'ють Путіна": брати Клички потрапили на обкладинку польського журналу (фото)