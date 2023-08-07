Європейський клуб зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо трансферу голкіпера збірної України

Анатолій Трубін все ближче до того, щоб стати гравцем "Бенфіки".

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін найближчим часом може перебратися до чемпіонату Португалії.

Як повідомляє авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, лісабонська "Бенфіка" зробила "гірникам" офіційну пропозицію придбати 22-річного голкіпера.

Португалький клуб запропонував донеччанам за Трубіна фіксовану суму в розмірі 10 мільйонів євро плюс один мільйон євро бонусами, а також 40% від можливого майбутнього продажу українського воротаря.

Зазначається, що переговори між донецьким та лісабонським клубами почалися ще чотири дні тому, зараз сторони близькі до завершення угоди.

Минулого сезону Трубін провів за "гірників" 38 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 голів і в 14 поєдинках зберіг свої ворота "сухими". Контракт Анатолія з донецьким клубом розрахований до літа 2024 року.

"Бенфіка" – один з найтитулованіших клубів Португалії: 37-разовий чемпіон, 29-разовий володар Кубка та 8-разовий – Суперкубка країни.

Нагадаємо, раніше серйозний інтерес до Трубіна проявляв міланський "Інтер". ЗМІ повідомляли, що Анатолій погодив особистий контракт із "нерадзуррі".

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