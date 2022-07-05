Європейський союз дзюдо знову послав за кораблем російських та білоруських спортсменів

Європейський союз дзюдо знову послав за кораблем російських та білоруських спортсменів

Європейський союз дзюдо продовжив відсторонення спортсменів країн-агресорок та закрив офіс у Москві.

Європейський союз дзюдо (EJU) продовжив усунення російських та білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Виконавчого комітету організації, повідомили на офіційному сайті організації.

Також EJU повідомив про закриття свого офісу у Москві. Тепер усі фінансові операції організації здійснюватимуть головний офіс у Відні.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам на білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі. У відповідь Федерація дзюдо України засудила таку позицію IJF та заявила, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участю росіян і білорусів. Президент ФДУ Віталій Дуброва також розповів, що IJF заборонила влаштовувати будь-які протести проти участі Росії й Білорусі під час турнірів, а тим, хто цього не дотримуватиметься, загрожуватиме дискваліфікація.

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