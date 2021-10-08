Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 7-го туру

Україна на виїзді поміряється силами з Фінляндією.
У п'ятницю та суботу, 8-9 жовтня, будуть зіграні матчі 7-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Збірна України 9 жовтня проведе виїзний поєдинок проти Фінляндії. Дуель відбудеться в Гельсінкі на "Олімпійському стадіоні". Початок матчу - о 19:00 за київським часом.
Після шести турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
|П'ятниця, 8 жовтня
|21:45
|Група E
|ЕСТОНІЯ
|БІЛОРУСЬ
|_:_
|21:45
|Група E
|ЧЕХІЯ
|УЕЛЬС
|_:_
|21:45
|Група G
|ГІБРАЛТАР
|ЧОРНОГОРІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ЛАТВІЯ
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|21:45
|Група G
|ТУРЕЧЧИНА
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|МАЛЬТА
|СЛОВЕНІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|КІПР
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|РОСІЯ
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ІСЛАНДІЯ
|ВІРМЕНІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|НІМЕЧЧИНА
|РУМУНІЯ
|_:_
|Субота, 9 жовтня
|16:00
|Група C
|ЛИТВА
|БОЛГАРІЯ
|_:_
|16:00
|Група D
|КАЗАХСТАН
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|19:00
|Група A
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ІРЛАНДІЯ
|_:_
|19:00
|Група B
|ШВЕЦІЯ
|КОСОВО
|_:_
|19:00
|Група B
|ГРУЗІЯ
|ГРЕЦІЯ
|_:_
|19:00
|Група D
|ФІНЛЯНДІЯ
|УКРАЇНА
|_:_
|19:00
|Група F
|ШОТЛАНДІЯ
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|21:45
|Група A
|ЛЮКСЕМБУРГ
|СЕРБІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ШВЕЙЦАРІЯ
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|АВСТРІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|МОЛДОВА
|ДАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|АНДОРРА
|АНГЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|УГОРЩИНА
|АЛБАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|ПОЛЬЩА
|САН-МАРИНО
|_:_
- Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
- Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
- Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.