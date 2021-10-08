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Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 7-го туру

Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 7-го туру

Associated Press

Україна на виїзді поміряється силами з Фінляндією.

У п'ятницю та суботу, 8-9 жовтня, будуть зіграні матчі 7-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна України 9 жовтня проведе виїзний поєдинок проти Фінляндії. Дуель відбудеться в Гельсінкі на "Олімпійському стадіоні". Початок матчу - о 19:00 за київським часом.

Після шести турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
П'ятниця, 8 жовтня
21:45 Група E ЕСТОНІЯ   БІЛОРУСЬ _:_
21:45 Група E ЧЕХІЯ   УЕЛЬС _:_
21:45 Група G ГІБРАЛТАР   ЧОРНОГОРІЯ _:_
21:45 Група G ЛАТВІЯ   НІДЕРЛАНДИ _:_
21:45 Група G ТУРЕЧЧИНА   НОРВЕГІЯ _:_
21:45 Група H МАЛЬТА   СЛОВЕНІЯ _:_
21:45 Група H КІПР   ХОРВАТІЯ _:_
21:45 Група H РОСІЯ   СЛОВАЧЧИНА _:_
21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН   ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_
21:45 Група J ІСЛАНДІЯ   ВІРМЕНІЯ _:_
21:45 Група J НІМЕЧЧИНА   РУМУНІЯ _:_
           
Субота, 9 жовтня
16:00 Група C ЛИТВА   БОЛГАРІЯ _:_
16:00 Група D КАЗАХСТАН   БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_
19:00 Група A АЗЕРБАЙДЖАН   ІРЛАНДІЯ _:_
19:00 Група B ШВЕЦІЯ   КОСОВО _:_
19:00 Група B ГРУЗІЯ   ГРЕЦІЯ _:_
19:00 Група D ФІНЛЯНДІЯ   УКРАЇНА _:_
19:00 Група F ШОТЛАНДІЯ   ІЗРАЇЛЬ _:_
21:45 Група A ЛЮКСЕМБУРГ   СЕРБІЯ _:_
21:45 Група C ШВЕЙЦАРІЯ   ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_
21:45 Група F ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ   АВСТРІЯ _:_
21:45 Група F МОЛДОВА   ДАНІЯ _:_
21:45 Група I АНДОРРА   АНГЛІЯ _:_
21:45 Група I УГОРЩИНА   АЛБАНІЯ _:_
21:45 Група I ПОЛЬЩА   САН-МАРИНО _:_
           
  • Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
  • Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.
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