Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 7-го туру

Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 7-го туру

Україна на виїзді поміряється силами з Фінляндією.

У п'ятницю та суботу, 8-9 жовтня, будуть зіграні матчі 7-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна України 9 жовтня проведе виїзний поєдинок проти Фінляндії. Дуель відбудеться в Гельсінкі на "Олімпійському стадіоні". Початок матчу - о 19:00 за київським часом.

Після шести турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ П'ятниця, 8 жовтня 21:45 Група E ЕСТОНІЯ БІЛОРУСЬ _:_ 21:45 Група E ЧЕХІЯ УЕЛЬС _:_ 21:45 Група G ГІБРАЛТАР ЧОРНОГОРІЯ _:_ 21:45 Група G ЛАТВІЯ НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 Група G ТУРЕЧЧИНА НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 Група H МАЛЬТА СЛОВЕНІЯ _:_ 21:45 Група H КІПР ХОРВАТІЯ _:_ 21:45 Група H РОСІЯ СЛОВАЧЧИНА _:_ 21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 21:45 Група J ІСЛАНДІЯ ВІРМЕНІЯ _:_ 21:45 Група J НІМЕЧЧИНА РУМУНІЯ _:_ Субота, 9 жовтня 16:00 Група C ЛИТВА БОЛГАРІЯ _:_ 16:00 Група D КАЗАХСТАН БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 19:00 Група A АЗЕРБАЙДЖАН ІРЛАНДІЯ _:_ 19:00 Група B ШВЕЦІЯ КОСОВО _:_ 19:00 Група B ГРУЗІЯ ГРЕЦІЯ _:_ 19:00 Група D ФІНЛЯНДІЯ УКРАЇНА _:_ 19:00 Група F ШОТЛАНДІЯ ІЗРАЇЛЬ _:_ 21:45 Група A ЛЮКСЕМБУРГ СЕРБІЯ _:_ 21:45 Група C ШВЕЙЦАРІЯ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група F ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ АВСТРІЯ _:_ 21:45 Група F МОЛДОВА ДАНІЯ _:_ 21:45 Група I АНДОРРА АНГЛІЯ _:_ 21:45 Група I УГОРЩИНА АЛБАНІЯ _:_ 21:45 Група I ПОЛЬЩА САН-МАРИНО _:_

Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

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