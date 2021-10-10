Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 8-го туру

Збірна України у Львові зіграє з національною командою Боснії та Герцеговини.
У понеділок та вівторок, 11-12 жовтня, будуть зіграні матчі 8-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Збірна України 12 жовтня прийматиме команду Боснії та Герцеговини. Поєдинок відбудеться на "Арені Львів". Початок - о 21:45.
Очікується присутність близько 20 тисяч уболівальників. Потрапити на гру зможуть не всі охочі, а лише ті, хто має з собою документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або негативний ПЛР-тест на COVID-19 не більше ніж за 72 години до початку заходу.
Напередодні "синьо-жовті" здобули першу перемогу в поточній кваліфікації на мундіаль. Підопічні Олександра Петракова на виїзді здолали команду Фінляндії з рахунком 2:1.
Після сьомого туру відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (6, матч у запасі), Фінляндія (5, матч у запасі) та Казахстан (3).
Заключний матч групового етапу кваліфікації ЧС-2022 українська збірна проведе 16 листопада в гостях також проти команди Боснії та Герцеговини. У цей же день Фінляндія прийматиме Францію.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
|Понеділок, 11 жовтня
|19:00
|Група H
|КІПР
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Група E
|БІЛОРУСЬ
|ЧЕХІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|ЕСТОНІЯ
|УЕЛЬС
|_:_
|21:45
|Група G
|ЛАТВІЯ
|ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група G
|НОРВЕГІЯ
|ЧОРНОГОРІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|НІДЕРЛАНДИ
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Група H
|СЛОВЕНІЯ
|РОСІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|ХОРВАТІЯ
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група J
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група J
|РУМУНІЯ
|ВІРМЕНІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ІСЛАНДІЯ
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|_:_
|Вівторок, 12 жовтня
|17:00
|Група D
|КАЗАХСТАН
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група A
|СЕРБІЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|Група A
|ПОРТУГАЛІЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|Група B
|КОСОВО
|ГРУЗІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ШВЕЦІЯ
|ГРЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ЛИТВА
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|БОЛГАРІЯ
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|УКРАЇНА
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Група F
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|ШОТЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ІЗРАЇЛЬ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Група F
|ДАНІЯ
|АВСТРІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|САН-МАРИНО
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Група I
|АЛБАНІЯ
|ПОЛЬЩА
|_:_
|21:45
|Група I
|АНГЛІЯ
|УГОРЩИНА
|_:_
- Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
- Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
- Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.