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Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 8-го туру

Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 8-го туру

Associated Press

Збірна України у Львові зіграє з національною командою Боснії та Герцеговини.

У понеділок та вівторок, 11-12 жовтня, будуть зіграні матчі 8-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна України 12 жовтня прийматиме команду Боснії та Герцеговини. Поєдинок відбудеться на "Арені Львів". Початок - о 21:45.

Очікується присутність близько 20 тисяч уболівальників. Потрапити на гру зможуть не всі охочі, а лише ті, хто має з собою документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або негативний ПЛР-тест на COVID-19 не більше ніж за 72 години до початку заходу.

Напередодні "синьо-жовті" здобули першу перемогу в поточній кваліфікації на мундіаль. Підопічні Олександра Петракова на виїзді здолали команду Фінляндії з рахунком 2:1.

Після сьомого туру відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (6, матч у запасі), Фінляндія (5, матч у запасі) та Казахстан (3).

Заключний матч групового етапу кваліфікації ЧС-2022 українська збірна проведе 16 листопада в гостях також проти команди Боснії та Герцеговини. У цей же день Фінляндія прийматиме Францію.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
Понеділок, 11 жовтня
19:00 Група H КІПР   МАЛЬТА _:_
21:45 Група E БІЛОРУСЬ   ЧЕХІЯ _:_
21:45 Група E ЕСТОНІЯ   УЕЛЬС _:_
21:45 Група G ЛАТВІЯ   ТУРЕЧЧИНА _:_
21:45 Група G НОРВЕГІЯ   ЧОРНОГОРІЯ _:_
21:45 Група G НІДЕРЛАНДИ   ГІБРАЛТАР _:_
21:45 Група H СЛОВЕНІЯ   РОСІЯ _:_
21:45 Група H ХОРВАТІЯ   СЛОВАЧЧИНА _:_
21:45 Група J ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ   НІМЕЧЧИНА _:_
21:45 Група J РУМУНІЯ   ВІРМЕНІЯ _:_
21:45 Група J ІСЛАНДІЯ   ЛІХТЕНШТЕЙН _:_
           
Вівторок, 12 жовтня
17:00 Група D КАЗАХСТАН   ФІНЛЯНДІЯ _:_
21:45 Група A СЕРБІЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 Група A ПОРТУГАЛІЯ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 Група B КОСОВО   ГРУЗІЯ _:_
21:45 Група B ШВЕЦІЯ   ГРЕЦІЯ _:_
21:45 Група C ЛИТВА   ШВЕЙЦАРІЯ _:_
21:45 Група C БОЛГАРІЯ   ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_
21:45 Група D УКРАЇНА   БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 Група F ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ   ШОТЛАНДІЯ _:_
21:45 Група F ІЗРАЇЛЬ   МОЛДОВА _:_
21:45 Група F ДАНІЯ   АВСТРІЯ _:_
21:45 Група I САН-МАРИНО   АНДОРРА _:_
21:45 Група I АЛБАНІЯ   ПОЛЬЩА _:_
21:45 Група I АНГЛІЯ   УГОРЩИНА _:_
           
  • Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
  • Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.
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