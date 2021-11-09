Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 9-го туру

Збірна України пропускає передостанній тур, поки її суперники в групі грають між собою.
У четвер, п'ятницю та суботу, 11-13 листопада, відбудуться матчі передостаннього, 9-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Збірна України не бере участь в поєдинках цього туру. Вимушену паузу "синьо-жовті" заповнять контрольним спарингом з Болгарією, який відбудеться 11 листопада на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.
Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.
Заключний матч групового етапу кваліфікації ЧС-2022 українська збірна проведе 16 листопада в гостях проти команди Боснії та Герцеговини. У цей же день Фінляндія прийматиме Францію.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
|Четвер, 11 листопада
|19:00
|Група A
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|19:00
|Група B
|ГРУЗІЯ
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|19:00
|Група H
|РОСІЯ
|КІПР
|_:_
|19:00
|Група J
|ВІРМЕНІЯ
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група A
|ІРЛАНДІЯ
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ГРЕЦІЯ
|ІСПАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|МАЛЬТА
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|СЛОВАЧЧИНА
|СЛОВЕНІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|РУМУНІЯ
|ІСЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|НІМЕЧЧИНА
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|_:_
|П'ятниця, 12 листопада
|19:00
|Група F
|МОЛДОВА
|ШОТЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|Група C
|ІТАЛІЯ
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ДАНІЯ
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|21:45
|Група F
|АВСТРІЯ
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|21:45
|Група I
|АНДОРРА
|ПОЛЬЩА
|_:_
|21:45
|Група I
|УГОРЩИНА
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Група I
|АНГЛІЯ
|АЛБАНІЯ
|_:_
|Субота, 13 листопада
|16:00
|Група D
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|19:00
|Група G
|НОРВЕГІЯ
|ЛАТВІЯ
|_:_
|19:00
|Група G
|ТУРЕЧЧИНА
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Група D
|ФРАНЦІЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Група E
|УЕЛЬС
|БІЛОРУСЬ
|_:_
|21:45
|Група E
|БЕЛЬГІЯ
|ЕСТОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ЧОРНОГОРІЯ
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
- Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
- Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
- Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.