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Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 9-го туру

Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 9-го туру

Збірна України пропускає передостанній тур, поки її суперники в групі грають між собою.

У четвер, п'ятницю та суботу, 11-13 листопада, відбудуться матчі передостаннього, 9-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна України не бере участь в поєдинках цього туру. Вимушену паузу "синьо-жовті" заповнять контрольним спарингом з Болгарією, який відбудеться 11 листопада на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.

Заключний матч групового етапу кваліфікації ЧС-2022 українська збірна проведе 16 листопада в гостях проти команди Боснії та Герцеговини. У цей же день Фінляндія прийматиме Францію.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
Четвер, 11 листопада
19:00 Група A АЗЕРБАЙДЖАН   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
19:00 Група B ГРУЗІЯ   ШВЕЦІЯ _:_
19:00 Група H РОСІЯ   КІПР _:_
19:00 Група J ВІРМЕНІЯ   ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_
21:45 Група A ІРЛАНДІЯ   ПОРТУГАЛІЯ _:_
21:45 Група B ГРЕЦІЯ   ІСПАНІЯ _:_
21:45 Група H МАЛЬТА   ХОРВАТІЯ _:_
21:45 Група H СЛОВАЧЧИНА   СЛОВЕНІЯ _:_
21:45 Група J РУМУНІЯ   ІСЛАНДІЯ _:_
21:45 Група J НІМЕЧЧИНА   ЛІХТЕНШТЕЙН _:_
           
П'ятниця, 12 листопада
19:00 Група F МОЛДОВА   ШОТЛАНДІЯ _:_
21:45 Група C ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ   ЛИТВА _:_
21:45 Група C ІТАЛІЯ   ШВЕЙЦАРІЯ _:_
21:45 Група F ДАНІЯ   ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_
21:45 Група F АВСТРІЯ   ІЗРАЇЛЬ _:_
21:45 Група I АНДОРРА   ПОЛЬЩА _:_
21:45 Група I УГОРЩИНА   САН-МАРИНО _:_
21:45 Група I АНГЛІЯ   АЛБАНІЯ _:_
           
Субота, 13 листопада
16:00 Група D БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА   ФІНЛЯНДІЯ _:_
19:00 Група G НОРВЕГІЯ   ЛАТВІЯ _:_
19:00 Група G ТУРЕЧЧИНА   ГІБРАЛТАР _:_
21:45 Група D ФРАНЦІЯ   КАЗАХСТАН _:_
21:45 Група E УЕЛЬС   БІЛОРУСЬ _:_
21:45 Група E БЕЛЬГІЯ   ЕСТОНІЯ _:_
21:45 Група G ЧОРНОГОРІЯ   НІДЕРЛАНДИ _:_
           
  • Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
  • Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.
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