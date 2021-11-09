Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 9-го туру

Збірна України пропускає передостанній тур, поки її суперники в групі грають між собою.

У четвер, п'ятницю та суботу, 11-13 листопада, відбудуться матчі передостаннього, 9-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна України не бере участь в поєдинках цього туру. Вимушену паузу "синьо-жовті" заповнять контрольним спарингом з Болгарією, який відбудеться 11 листопада на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.

Заключний матч групового етапу кваліфікації ЧС-2022 українська збірна проведе 16 листопада в гостях проти команди Боснії та Герцеговини. У цей же день Фінляндія прийматиме Францію.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ Четвер, 11 листопада 19:00 Група A АЗЕРБАЙДЖАН ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 19:00 Група B ГРУЗІЯ ШВЕЦІЯ _:_ 19:00 Група H РОСІЯ КІПР _:_ 19:00 Група J ВІРМЕНІЯ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 21:45 Група A ІРЛАНДІЯ ПОРТУГАЛІЯ _:_ 21:45 Група B ГРЕЦІЯ ІСПАНІЯ _:_ 21:45 Група H МАЛЬТА ХОРВАТІЯ _:_ 21:45 Група H СЛОВАЧЧИНА СЛОВЕНІЯ _:_ 21:45 Група J РУМУНІЯ ІСЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група J НІМЕЧЧИНА ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ П'ятниця, 12 листопада 19:00 Група F МОЛДОВА ШОТЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група C ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ ЛИТВА _:_ 21:45 Група C ІТАЛІЯ ШВЕЙЦАРІЯ _:_ 21:45 Група F ДАНІЯ ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 21:45 Група F АВСТРІЯ ІЗРАЇЛЬ _:_ 21:45 Група I АНДОРРА ПОЛЬЩА _:_ 21:45 Група I УГОРЩИНА САН-МАРИНО _:_ 21:45 Група I АНГЛІЯ АЛБАНІЯ _:_ Субота, 13 листопада 16:00 Група D БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА ФІНЛЯНДІЯ _:_ 19:00 Група G НОРВЕГІЯ ЛАТВІЯ _:_ 19:00 Група G ТУРЕЧЧИНА ГІБРАЛТАР _:_ 21:45 Група D ФРАНЦІЯ КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Група E УЕЛЬС БІЛОРУСЬ _:_ 21:45 Група E БЕЛЬГІЯ ЕСТОНІЯ _:_ 21:45 Група G ЧОРНОГОРІЯ НІДЕРЛАНДИ _:_

Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

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