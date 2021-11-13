Європейський відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів заключного туру

Збірна України проведе вирішальний поєдинок проти команди Боснії та Герцеговини.

У неділю, понеділок і вівторок, 14-16 листопада, відбудуться матчі останнього, 10-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

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Збірна України зіграє заключний поєдинок групового етапу відбору на мундіаль 16 листопада. Суперником підопічних Олександра Петракова буде команда Боснії та Герцеговини. Гра відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.

Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

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