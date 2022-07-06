"Їх ніхто за людей вважати не буде": ексфутболіст збірної України - про ставлення до росіян

34-річний футболіст переконаний, що через вторгнення до України росіяни назавжди залишаться вигнанцями у цивілізованому світі, яких ніхто навіть не вважатиме за людей.

Також Хачеріді розповів про ситуацію у своєму рідному Мелітополі, який наразі тимчасово окупований російськими військами.

"Місто в окупації, так. Не те, що дуже складно. Слава Богу, там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям немає де працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого, поки там окупанти. В мене бабця і батько там. Сестра приїде з Криму зробить їм картку, щоб був зв'язок.

Що відчуваю до російського народу? Це ж не люди, будь-кого запитайте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Це ж на все життя залишиться. Їх ніхто за людей вважати не буде. Там є розсудливі люди, але бояться говорити", - сказав Євген в інтерв'ю Профутбол Digital.

Більшу частину своєї кар'єри Хачеріді провів у київському "Динамо", яке залишив 2018 року. Потім він грав за грецький ПАОК та "Динамо" Брест із Білорусі. Від кінця січня 2021 року футболіст перебуває без клубу в статусі вільного агента.

Читайте також:

У боях із російськими окупантами загинув 21-річний український футболіст

"Незабаром повернуся до дупи": люксембурзький футболіст "Спартака" анонсував приїзд до РФ

"Ми живемо в країні репресій": відомий російський коментатор - про різницю між Україною та Росією