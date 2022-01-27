Їхав на товариський матч: гравця клубу Серії А спіймали зі зброєю та наркотиками (фото)

Їхав на товариський матч: гравця клубу Серії А спіймали зі зброєю та наркотиками (фото)

Скіаппакассе ризикує отримати серйозні проблеми із законом.

Уругвайський футболіст "Сассуоло" Ніколас Скіаппакассе був затриманий у себе на батьківщині дорогою на товариський поєдинок між "Пеньяролем" та "Насьоналем" Монтевідео.

Про це пише Marca.

Автомобіль 23-річного футболіста зупинили для планової перевірки, але нервова поведінка гравця збентежила поліцію, яка влаштувала обшук в авто. У ньому було виявлено 9-мм пістолет, вісім патронів та одну таблетку з наркотиками. Усіх 4-х людей, які перебували в машині, затримали правоохоронці для подальшого прояснення ситуації.

Incautacion de Arma de Fuego



Cuatro personas detenidas en Control olicial realizado en el Km 81 de Ruta Interbalnearia.



‍♂️Operativo en conjunto con secc. 5ta. | GRT de Canelones y @DNPCaminera#DeTuLado pic.twitter.com/DVF9Ha3DYc — Dirección Nacional de Policía Caminera (@DNPCaminera) January 26, 2022

Футболіста можуть звинуватити у торгівлі зброєю - злочин, за який за кримінальним законодавством Уругваю загрожує до шести років в'язниці.

Ніколас - вихованець мадридського "Атлетіко", але за основну команду "матрацників" не провів жодного поєдинку. У жовтні 2020 року Скіаппакассе відпустили в "Сассуоло" за 300 тисяч євро. В Італії він зіграв два матчі, а "нероверді" на півроку віддали його в оренду до "Пеньяролю". Цього сезону вінгер не має ігрової практики.

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