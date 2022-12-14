“Їхні прапори – у плямах крові": Зеленський поговорив з головою МОК про його скандальну заяву

У середу, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з головою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. У цій розмові він наголосив, що принципи олімпійського руху не передбачають потурання державам-терористам.

Про своє спілкування український президент розповів під час традиційного вечірнього звернення.

“Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор. Це спортивна індульгенція. Саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну й нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими”, - озвучив позицію український лідер.

Зеленський наголосив, що не хоче розбиратися, які мотиви стоять за озвученою Томасом Бахом заявою про дозвіл атлетам з усіх країни брати участь у змаганнях, незважаючи на будь-які міжнародні конфлікти чи війни.

“Ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни. Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик… Вісім років йому було... Можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові”, - заявив український президент.

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Нагадаємо, олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк і володар "золота" Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв раніше прокоментували ганебний заклик президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха повернути росіян і білорусів до міжнародного спорту.

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