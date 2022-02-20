"Їхні жертви не були марними": відомий український футболіст вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

Роман Зозуля закликав не забувати тих, хто поклав своє життя за незалежність нашої країни.

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля, який наразі виступає за іспанську "Фуенлабраду", у себе в соцмережах вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні.

"Їхні життя увійшли в історію, їхні жертви не були марними. Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні, але пам’ятаємо про їхній подвиг щодня.

8 років українці продовжують боротьбу за незалежність, право вільного вибору, свободу і європейські цінності. Очевидно, що фінальна фаза бою вже почалась і ми обов’язково переможемо. Бо за нами правда, добро, сильна армія і Герої на небі.

Вічна пам’ять полеглим за незалежність! Слава Україні! Героям Слава! - написав Зозуля на своїй сторінці в Facebook.

Їхні життя увійшли в історію, їхні жертви не були марними. Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні, але пам’ятаємо... Опубліковано Романом Зозулею Неділя, 20 лютого 2022 р.

20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, які ціною власного життя захищали ідеали демократії, відстоювали права та свободи громадян, європейське майбутнє нашої держави. Саме цього дня 8 років тому на Майдані загинуло найбільше активістів Революції Гідності.

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