"Їхня бульбашка лусне": відомий російський коментатор "розніс" путінське вторгнення до України

Російський коментатор Олександр Шмурнов жорстко засудив повномасштабну війну, яку РФ уже четвертий місяць веде проти України.

Колишній співробітник пропагандистського каналу "Матч ТВ" розкритикував владу своєї країни та зокрема кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Я думаю, що лусне їхня бульбашка. У них економіка не прорахована ніяк, взагалі нічим. Не бачу можливості витрачати мільярди на війну щодня. Не може Росія довго терпіти в'язницю, до якої вона сама себе загнала для двох десятків божевільних. Зараз вони навіть не можуть відповісти, чого вони хочуть...

Чого вони хочуть від цієї війни? Чого вони хочуть від поневолення власного народу? Чого ви хочете, с**и?! Не розумію. Вони принижують всіх своїми рішеннями, лавровськими висловлюваннями, від яких вже нудить. Просто залито блювотинням все навколо..." - сказав Шмурнов в інтерв'ю YouTube-каналу "ЧесттнОК".

Зазначимо, що коментатор залишив Росію після 24 лютого. Він зіткнувся із хвилею хейту в соцмережах після того, як публічно засудив збройну агресію РФ проти України.

Раніше ТСН Проспорт писав, що в Росії вчергове "підгоріло" через форму збірної України.

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