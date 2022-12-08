"Їм доведеться заплатити багато грошей": у "Шахтарі" прокоментували майбутнє Мудрика

Срна заявив, що Мудрик не мав контактів ні з яким клубом.

Директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна прокоментував майбутнє вінгера Михайла Мудрика.

Він заявив, що 21-річний українець не вів переговорів з жодним клубом щодо свого трансферу.

"Михайло – великий талант, у нього чотирирічний контракт. Досі він не мав контактів з жодним клубом. Якщо хтось хоче його, їм доведеться заплатити багато грошей. Він наше справжнє", – цитує слова функціонера Tuttomercatoweb.

Раніше головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета заявив, що керівництво клубу працює над трансфером Мудрика.

"Шахтар" має намір продати Мудрика не менш як за 100 мільйонів євро. Його послугами окрім "Арсеналу" цікавляться також "Ньюкасл", "Манчестер Сіті" та ПСЖ.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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