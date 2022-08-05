"Їм треба локшини навішати": російський екстренер збірної України з хокею закликав шахрайством запрошувати легіонерів до РФ

Колишній тренер "Донбасу" та збірної України з хокею Андрій Назаров запропонував керівникам Континентальної хокейної ліги шахраювати під час запрошення легіонерів.

Так, 48-річний фахівець запропонував розповідати іноземцям про те, що в РФ немає тренувального процесу, але є добрі контракти.

Про це Назаров заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

Він зазначив, що таким чином можна вирішити проблему того, що багато країн забороняють своїм хокеїстам захищати кольори команди із Росії.

"Ми всі працюємо за гроші. Немає жодної людини, яка б ходила на роботу просто так. Інша справа, що якщо пропозиція цікава, я готовий йти на поступки в контракті і вважаю це правильним. Ось їх – лише грошима.

Ще всі легіонери, які їдуть до Росії, бояться важких тренувань, їм треба локшини навішати, що ми тебе тренувати тут не будемо, тільки платити, давай, приїжджай... Ну, а по приїзді іноземець потрапить у наші обійми і працюватиме, як вся команда. Хтось клює на це, хтось – ні", - сказав Назаров.

Додамо, що "Донбас" та збірну України Назаров тренував у 2013-14 роках. Наразі він працює в "Сочі". Зазначимо, що Назаров мінімум двічі некоректно поводився під час поєдинків. Одного разу тренер ледь не побився з арбітрами та фанами. Також Назаров кинув пляшкою у нападника чужої команди.

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