"Їм варто поїхати до Маріуполя та Харкова": гендиректор "Шахтаря" - про відмову виключити Росію з ФІФА

"Їм варто поїхати до Маріуполя та Харкова": гендиректор "Шахтаря" - про відмову виключити Росію з ФІФА

У Сергія Палкіна не вкладається в голові, чому країну-агресорку досі не позбавили членства в організації.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував той факт, що ФІФА не стала розглядати питання виключення Росії з організації під час засідання, яке відбулося 31 березня в Катарі.

Міжнародна федерація футболу позбавила членства в організації три країни - Пакистан, Зімбабве та Кенію, але не Російську Федерацію, яка розв'язала повномасштабну війну в Україні.

"Футбол у країні закінчиться. Усі внутрішні турніри відбуваються під егідою ФІФА та УЄФА. Виняток із ФІФА говорить про те, що футболу приходить кінець. Вони можуть організувати самопроголошені чемпіонати, але це буде не те.

На конгресі ФІФА не було голосування щодо виключення Росії, зате виключили Пакистан, Зімбабве та Кенію, хоча три ці країни разом узяті не завдали такої шкоди, яку завдає Росія. Ті країни виключили за якісь внутрішні корупційні речі, як я розумію.

Ми продовжимо тиск на ФІФА. Якщо Росію не виключають із цієї організації, коли весь світ проти неї - це дивно і не вкладається у голові. Коли люди сидять у центральному офісі ФІФА та дивляться з вікна на Женевське озеро, може, вони бачать якісь інші реалії. Можливо, їм варто було б відправити своїх людей до Маріуполя та Харкова, щоб вони серйозніше до цього поставилися", - сказав Палкін в ефірі телеканалу FREEDOM.

Раніше УЄФА та ФІФА застосували санкції проти Росії через вторгнення в Україну - УЄФА виключив російські футбольні клуби з єврокубків, а ФІФА позбавила збірну РФ права зіграти в плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022. Незважаючи на це, Російський футбольний союз досі залишається членом УЄФА та ФІФА.

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