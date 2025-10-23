ТСН у соціальних мережах

"Ї***и УПА та Бандеру": фанати польського клубу влаштували провокацію на матчі з "Шахтарем"

Уболівальники "Легії" вивісили на трибунах банер про Волинську трагедію.

Ультрас "Легії" / фото із соцмереж

Перед матчем донецького "Шахтаря" проти варшавської "Легії" у межах другого туру основного раунду Ліги конференцій спалахнув гучний скандал.

Ультрас "Легії" намагалися пронести на трибуни Міського стадіону імені Генріка Реймана в польському Кракові провокативний банер про Волинську трагедію з написом "Ми пам'ятаємо Волинь".

Однак на арену з ним їх не хотіли пропускати. У відповідь вболівальники варшавської команди спочатку на знак протесту відмовилися заходити на стадіон.

Та згодом ультрас таки зайшли – почали кричати "Ї***и УПА та Бандеру" та "Шахтар" – курва". Банер вони все ж пронесли та повісили на трибунах.

Ультрас "Легії" / фото із соцмереж

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Легія".

Після зустрічі з "Легією" на підопічних Арди Турана чекають ще чотири поєдинки в основному етапі Ліги конференцій, де їхніми суперниками будуть "Брейдаблік" (Ісландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Нагадаємо, у стартовому турі Ліги конференцій донецький клуб на виїзді здолав шотландський "Абердін" (3:2), а польська команда вдома програла турецькому "Самсунспору" (0:1).

