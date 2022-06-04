"Ймовірно, буде перенесений": промоутер назвав нову дату реваншу Усик - Джошуа

Поєдинок-реванш між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа може не відбутися 23 липня, як це очікувалося раніше.

Сторони досі не погодили остаточну дату бою. У зв'язку з тим, що для організації поєдинку знадобилося більше часу, друге протистояння Усика та Джошуа може відбутися в серпні, а не в липні.

Про це в інтерв'ю Talksport повідомив промоутер британського надважковаговика Едді Гірн.

"Ми зараз на порозі підписання всіх документів. До 23 липня залишилося всього сім тижнів. Це велика робота. Вони хочуть проводити міжнародні престури містами. Будуть обговорюватись телевізійні права та спонсорство.

Ймовірно, бій буде перенесено на 2-3 тижні. Він може відбутися в серпні. Бій відбудеться. Я дуже впевнений, що наступного тижня ви отримаєте офіційне оголошення. Це було важке завдання, як і завжди, під час обговорення великих поєдинків", - сказав промоутер.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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