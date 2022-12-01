"Ймовірно, мене відсторонять": голкіпер збірної Польщі програв Мессі парі під час матчу ЧС-2022

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни під час матчу чемпіонату світу-2022 з Аргентиною вирішив перевірити свою удачу та уклав парі з Ліонелем Мессі.

Про це воротар розповів в коментарі TV 2 Sport.

Епізод виник наприкінці першого тайму зустрічі. Арбітр побачив у зіткненні польського голкіпера та аргентинського форварда порушення правил – з боку саме Щенсни. Польський форвард був впевнений в тому, що пенальті не буде.

"Я одразу сказав арбітру, що торкнувся Мессі рукою по обличчю, але це було побіжно. Сказав судді, що був контакт, але не вважаю, що буде пенальті. Він вирішив інакше, і це нормально, я зміг показати себе. Зараз я можу сказати, що знав, куди проб'є Мессі, але тоді не був так певен. Лео дивиться на воротаря на одних пенальті та сильно б'є – на інших. Знав, що якби він і збирався завдати сильного удару, то він був би лівіше за мене. Я щасливий, бо цей пенальті допоміг. Відчуваю велике задоволення. Я був у боргу перед командою.

Ми з Мессі розмовляли перед пенальті. Я сказав йому, що ставлю 100 євро на те, що арбітр не призначить пенальті. Тому я програв парі. Я не думаю, що це дозволено на чемпіонаті світу. Ймовірно, мене відсторонять, але мені байдуже. Я все одно не заплатив би йому. Його не цікавлять 100 євро", – розповів Щенсни.

Поєдинок Польща Аргентина завершився перемогою "альбіселесте" з рахунком 0:2.

Аргентина (6 очок) з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. Польща (4) пробилася до плейоф з другої сходинки – поляки випередили Мексику (4) за додатковими показниками. Тож мексаканці та Саудівська Аравія (3) вирушають додому.

В 1/8 фіналу аргентинці зустрінуться з Австралією, а поляки битимуться проти Франції.

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