"Ймовірно, його свідомістю маніпулюють": промоутер Усика висловився про скандальну поведінку Ломаченка

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика, прокоментував нещодавній скандал навколо колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, пов'язаний з його підтримкою представників УПЦ Московського патріархату та поширенням антиукраїнських наративів російської пропаганди.

Гендиректор K2 Promotions повідомив, що не спілкується з Василем особисто і не знає його точку зору, але припускає, що свідомістю боксера можуть маніпулювати.

"Я не спілкуюся з Ломаченком персонально, не знаю його справжню точку зору. Однак, якщо ми подивимося його останні публікації в Instagram, то бачимо одне й те саме спрямування.

Звичайно, що це все закрито за такою ширмою релігії, віри в Бога, православ'я тощо. Але це все не більше ніж сентименталізм. У всіх конфесіях користуються сентименталізмом і недалекоглядністю своїх парафіян і таким чином маніпулюють їхньою свідомістю. Це не моя вигадка, а те, що відомо всьому освіченому світу.

І, ймовірно, Ломаченко став одним з тих, чиєю свідомістю маніпулюють. Але з мого боку це не більше, ніж припущення. Навряд чи він великий прихильник ворога, навряд чи він прихильник Росії, навряд чи він противник України. Я впевнений, що це не так",

– заявив промоутер у коментарі 24 Каналу.

Незважаючи на шквал обурення свої підписників після першого відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, де той звинувачує Україну в розв'язанні війни проти бога та церкви, Ломаченко наступного дня опублікував ще одне.

Нагадаємо, Ломаченка внесли до реєстру зрадників України, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО".

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