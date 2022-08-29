Його феєрія триває: український футболіст відзначився вишуканим голом у чемпіонаті Польщі (відео)

Ексгравець дніпровського "Дніпра" та луганської "Зорі" Владислав Кочергін відзначився дебютним м'ячем за "Ракув" у польській Екстраклясі.

Зазначимо, що 26-річний півзахисник вийшов у стартовому складі на виїзний матч 7-го туру внутрішньої першості проти "Шленська".

На 47 хвилині Кочергіну вдався вишуканий за красою м'яч - після подачі з кутового українець майстерно зловив ігрове знаряддя та направив його точно у кут суперника. Голкіпер "Шленська" намагався дотягнутися до м'яча, але удар Кочергіна був настільки точним, що усі спроби воротаря господарів виявилися марними.

До вашої уваги відео з голом Кочергіна. Перегляд починається від 2:20.

Цей гол став дебютним для Владислава у футболці "Ракува" в чемпіонаті Польщі. До цього українець феєрив виключно в Лізі коференцій, де за три гри забив три м'ячі.

Загалом на рахунку Кочергіна цього сезону 12 поєдинків у всіх турнірах та чотири забиті голи;

Наразі "Ракув" провів у Екстраклясі п'ять поєдинків, у яких здобув десять очок. Це дозволяє йому посідати п'яту сходинку в турнірній таблиці.

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