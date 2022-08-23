"Його IQ виявився занадто високим для Джошуа": ексчемпіон світу назвав причину перемоги Усика в реванші

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд висловився стосовно перемоги володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в другому бою з Ентоні Джошуа.

На думку американця, саме високий боксерський інтелект Усика став вирішальним фактором його тріумфу над Джошуа в поєдинку-реванші.

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"Усик занадто розумний для Джошуа. Його IQ виявився занадто високим для Ентоні. Водночас я не маю жодної неповаги до Джошуа, я, як і раніше, поважаю його досягнення в любителях і професіоналах.

Джошуа просто неспроможний бути знаковим бійцем проти деяких хлопців. Якщо ти не працюєш над собою - ти не розвиваєшся. У нього чудова права рука, яка вилітає, як ракета, але якщо позбавити його цього, затягнути до пізніх раундів і змусити думати, то ви побачите психологічну втому", - наводить слова Ворда Boxing Scene.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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