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Його називали Суперфаном: помер легендарний уболівальник київського "Динамо"

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Його називали Суперфаном: помер легендарний уболівальник київського "Динамо"

ФК Динамо Київ

На момент смерті Парамону було 66 років.

Помер легендарний шанувальник київського "Динамо" Сергій Заборовський, більш відомий футбольній громадськості як Парамон. 

Про це повідомляє сторінку ультрас "Динамо" White Blue Team у Facebook.

Заборовський відвідав першу гру за участю киян у далекому 1967 році проти "Селтіка" (1:1) і з того часу намагався бувати на всіх спортивних змаганнях, що проходили у Києві.

Найвідоміший інцидент за участю Парамона стався в 1/4 фіналу Ліги Європи після матчу з "Брагою" (1:1), коли Заборовський вибіг на поле та штовхнув арбітра матчу. Після цього Парамону було заборонено перебувати в ігровій зоні.

Причин смерті поки не відома. Близько року тому легендарний фанат після падіння провів два дні у комі. Це спровокувало часткову втрату зору, порушення координації рухів та прикувало Парамона до інвалідного візка.

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