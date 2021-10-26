"Його серце вибухнуло": адвокат Марадони назвав винних у смерті легенди футболу

Матіас Морла виступив із звинуваченнями на адресу лікарів і сім'ї аргентинця.

Колишній адвокат легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони Матіас Морла розповів, що спричинило смерть його клієнта в листопаді минулого року.

За словами адвоката, один з найкращих гравців в історії футболу помер через неправильне лікування. Також Морла назвав "божевільним" рішення сім'ї Марадони лікувати його в домашніх умовах.

"Лікарі припустилися багатьох помилок. Марадона помер, тому що його серце вибухнуло. Я повідомив усім про стан Дієго, однак після смерті з'ясувалося, що в його тілі накопичилося дуже багато води.

Рішення сім'ї лікувати Дієго вдома було божевільним, медики наполягали на тому, щоб залишити його в клініці. 16 листопада, напередодні його смерті, я помітив дуже дивний голос у Марадони. Він був надто високим і уривчастим, як у робота. Його дочки Далма та Джанніна кинули його вмирати", - наводить слова Морли Fox Sports.

Марадона помер 25 листопада 2020 року. Його привезли до лікарні у важкому стані після серцевого нападу. До цього на початку листопада Дієго потрапив до лікарні після свого 60-річчя, йому провели операцію на мозку .

. Повідомлялося, що його поховали 27 листопада на околиці Буенос-Айреса поруч із батьками.

Раніше ТСН Проспорт писав, що у вбивстві Марадони звинуватили сімох осіб: їм загрожує до 25 років в’язниці.

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