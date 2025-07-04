"Його будуть трахати": Ф'юрі опублікував відео із секс-лялькою, на яку одягнув маску Усика

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

Реклама

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повідомив, що вже готується до третього бою проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

"Циганський король" на своїй сторінці в Instagram опублікував відео із секс-лялькою, на яку одягнув маску українського боксера.

"У мене є маленький Усик. Я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року. А поки його будуть трахати", – сказав британець.

Реклама

Раніше Ф'юрі викликав Усика на трилогію, запропонувавши українцю провести поєдинок 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Зазначимо, що 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.