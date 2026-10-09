"Його не цінують": мама заступилася за Роналду після скандалу в збірній Португалії

Кріштіану Роналду та його мама Долореш Авейру / instagram.com/doloresaveiroofficial

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Долореш Авейру, мати форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, заступилася за свого сина, який зі скандалом самовільно залишив розташування збірної Португалії.

"Мені сумно, це нормально. Це був шок, мій син міг піти через парадні двері, а пішов через задні, але нічого страшного, бог усім керує. Я трохи поплакала. Це теж корисно, щоб дати волю емоціям.

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Ми повинні подолати це. Він сказав мені: "Мамо, не хвилюйся, я скажу правду, коли ми будемо разом". А я відповіла: "Добре, синку, переломи цю ситуацію". І все, ось так.

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Я казала йому бути спокійним, але що ж, його голова вирішила зробити це. Подивимося. Я давала йому всю свою підтримку, хоч це й не допомогло. Але нічого страшного, він багато дав Португалії, тож він завжди поруч. Він завжди був героєм Португалії.

Його не цінують так, як мали б. Вони не цінують Кріштіану. А це найкращий португалець, який у нас є", — сказала Авейру в коментарі A Bola.

Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем з норвежцями заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

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Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

30 вересня Жезуш на пресконференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч Ліги націй із Данією. Після цього Роналду залишив розташування збірної Португалії й оголосив про це в соцмережах.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії. Сам 41-річний футболіст про це ще не оголошував.

Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

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Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Раніше повідомлялося, що Роналду розповів, чому посварився з тренером збірної Португалії та залишив табір команди.

Також ми розповідали, що Кріштіану оголосив, чи планує після гучного скандалу завершувати кар'єру в збірній Португалії.

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