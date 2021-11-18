Йому б у регбі: Мережу розірвало відео, як стюард ледве не переламав фаната, коли той здійснював забіг (відео)

Ось вам віддача роботі на всі 100%.

Досить несподіваний інцидент трапився під час матчу 7-го туру відбору до Чемпіонату світу між Канадою та Коста-Рикою.

Зустріч, яка відбулася 13 листопада, точно залишиться в пам'яті одного з вболівальників. Уся річ в тому, що чоловік вирішив здійснити забіг стадіоном, але несподівано на його шляху став працівник арени, який, схоже, звик завжди викладатися на роботі на всі 100%.

Коли порушник був біля воріт, він побачив, що за ним женеться стюард. Оббігши першого, перед ним вискочив другий, і тут для фаната все й завершилося. Застосувавши регбійний прийом, стюард мало не зламав навпіл фаната, коли спіймав його просто на рекламному щиті.

До вашої уваги відео з цим епізодом, яке з'явилося на сторінці Diario Ole в Twitter. Зазначимо, що цей момент вже оцінили понад 8 тисяч користувачів та було зроблено безліч коментарів.

El guardia de tiene pocas pulgas pic.twitter.com/RSQA0AxAEC — Diario Olé (@DiarioOle) November 17, 2021

Матч між Канадою та Коста-Рикою завершився перемогою господарів із рахунком 1:0.

Раніше розповідалося про те, що футболісти "Челсі" відсвяткували гол разом зі стюардом.