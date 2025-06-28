"Йому подобається грати роль клоуна": тренер Дюбуа образив Усика

Олександр Усик / © @queensberrypromotions

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Дон Чарльз, тренер володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, образливо висловився про чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

Фахівець згадав суперечку з українським боксером під час пресконференції.

Тоді коуч Дюбуа звинуватив Усика у шахрайстві через скандальний епізод з їхнього першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

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"Я намагаюся встановити правду. Бо правда завжди робить вас вільними. Очевидно, ми зачепили його за живе, і він поводився дуже нехарактерно. Він жартував, йому подобається грати роль клоуна, фокусника, він танцюрист і таке інше. Він немов змінює кольори.

У глибині душі він знає, що ми його розгадали, тому що, як я сказав, він як хамелеон, який змінює кольори, щоб влитися в середовище. Він знає, що ми його розгадали. Усі ці акторські ігри він використовує як димову завісу, щоб приховати те, що насправді відбувається.

Я не буду більше вдаватися в подробиці. Ми його спіймали", – наводить слова тренера Queensberry Promotions.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.