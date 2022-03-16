"You'll Never Walk Alone": клуби Бундесліги влаштували акцію на підтримку України (фото)

У Німеччині не забувають про війну з російськими окупантами.

В рамках 25-го туру німецької Бундесліги дортмундська "Боруссія" завітала в гості до "Майнца" і здобула мінімальну перемогу - 0:1 .

Перед початком поєдинку гравці та фанати обох команд влаштували перформанс на підтримку України, яка яка продовжує героїчно боротися з російськими загарбниками.

Вони розмістили напис "You will never walk alone" на тлі українського прапора.

Dortmund and Mainz held up "You'll Never Walk Alone" signs in support of Ukraine ahead of their match today pic.twitter.com/7E8s2N7HJw — B/R Football (@brfootball) March 16, 2022

Раніше повідомлялося, що півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич придбав партію бронежилетів для української армії, а мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України.

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