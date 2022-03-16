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"You'll Never Walk Alone": клуби Бундесліги влаштували акцію на підтримку України (фото)

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"You'll Never Walk Alone": клуби Бундесліги влаштували акцію на підтримку України (фото)

twitter.com/BVB

У Німеччині не забувають про війну з російськими окупантами.

В рамках 25-го туру німецької Бундесліги дортмундська "Боруссія" завітала в гості до "Майнца" і здобула мінімальну перемогу - 0:1.

Перед початком поєдинку гравці та фанати обох команд влаштували перформанс на підтримку України, яка яка продовжує героїчно боротися з російськими загарбниками.

Вони розмістили напис "You will never walk alone" на тлі українського прапора.

Раніше повідомлялося, що півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич придбав партію бронежилетів для української армії, а мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України.

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