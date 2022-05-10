"You'll never walk alone": німецький клуб презентував форму на підтримку України (фото)

Клуб німецької Бундесліги Майнц випустив спеціальну лімітовану домашню форму з написом "You'll never walk alone" в синьо-жовтих кольорах.

"Карнавальники" вкотре підтримали українців у війні, яку Росія розв'язала проти України.

Про це повідомляє пресслужба "Майнца".

На футболці зображено напис You'll never walk alone в кольорах українського прапора.

„You’ll never walk alone“ - unser neues Heimtrikot mit ganz besonderer Botschaft! ️

Die limitierten Sondertrikots gibt es ab sofort in den Fanshops. 10 Euro werden an die Better World Stiftung zu Gunsten der Ukraine-Hilfe gespendet. #mainz05 pic.twitter.com/5C6wP92WmA — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 9, 2022

Зазначається, що кожні 10 євро від продажу футболок буде направлено до благодійного фонду підтримки України.

Раніше "Майнц" разом з дортмундською "Боруссією" в рамках 25-го туру німецької Бундесліги влаштували перформанс на підтримку України.

"Майнц" посідає дев'яте місце турнірної таблиці Бундесліги. В рамках наступного туру команда Бо Свенссона прийматиме 14 травня "Айнтрахт".

Нагадаємо, що збірна України з футболу гратиме контрольні поєдинки напередодні плейоф відбору на ЧС-2022 в особливій формі.

Читайте також:

"Врятуйте Маріуполь": фанати чемпіона Хорватії потужним банером підтримали захисників "Азовсталі"

Було лише 33 роки: помер український чемпіон Паралімпіади-2020 з плавання

Зінченко провів тренування з 10-річним українським біженцем та розповів його історію (фото)