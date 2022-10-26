Йовічевич емоційно заспівав фанатську пісню "Шахтаря" після матчу з "Селтіком" у Лізі чемпіонів (відео)

Керманич "гірників" на радощах затягнув пісню про донецький клуб просто на полі стадіону в Глазго.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич не стримував емоцій після поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського "Селтіка".

Зустріч у Глазго завершилася внічию - 1:1 . Цей результат гарантував "помаранчево-чорним" єврокубкову весну, що неабияк потішило хорватського фахівця. Просто в центральному колі арени "Селтік Парк" 48-річний коуч заспівав фанатську пісню "гірників".

Відповідне відео Йовічевич виклав у своєму Instagram, додавши підпис "Ми - "Шахтар" Донецьк, і ми ніколи не здаємося".

Після 5-го туру "Шахтар" з 6 очками перебуває на третьому місці в своїй групі Ліги чемпіонів. "Гірників" випереджають "Реал" (10), який вже забезпечив собі участь у плейоф ЛЧ, та "РБ Лейпциг" (9). "Селтік" - останній (2).

Перед останнім туром донеччани гарантували собі третю сходинку та потрапляння до 1/16 фіналу Ліги Європи. А от для виходу до плейоф ЛЧ підопічним Йовічевича в заключному матчі, який відбудеться 2 листопада у Варшаві, необхідно перемогти "РБ Лейпциг".

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