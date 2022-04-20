Юлія Саніна зворушливо виконала гімн України перед благодійним матчем "Динамо" (відео)

Українська співачка Юлія Саніна відкрила благодійний поєдинок "Динамо" Київ проти румуського "Клужа".

У середу, 20 квітня, київське "Динамо" провело черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими загарбниками.

Матч розпочався виступом солістки гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Вона виконала гімн України.

Виступ вийшов дуже душевним - весь стадіон підспівував співачці.

Цей поєдинок став третім в серії благодійних поєдинків "киян" з європейськими клубами на підтримку України. Раніше "Динамо" перемогло польську "Легію" та турецький "Галатасарай".

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