Юна українська тенісистка розгромила словачку та тріумфувала на турнірі в Дубаї

Юна українська тенісистка розгромила словачку та тріумфувала на турнірі в Дубаї

Для 19-річної Дар'ї Снігур це другий титул у сезоні.

Українська тенісистка Дар'я Снігур, яка посідає 183-те місце у рейтингу WTA, стала переможницею турніру серії ITF у Дубаї.

У фіналі 19-річна Снігур розгромила четверту сіяну, Крістіну Кучову зі Словаччини. Поєдинок тривав 55 хвилин і завершився переконливим тріумфом українки - 6:3, 6:0.

Для Снігур це шостий професійний титул ITF у кар'єрі та другий у 2021 році. У лютому Дар'я здобула перемогу на турнірі у французькому Пуатьє. Крім того, Дар'я у вересні пробилася до фіналу турніру у португальському Сантарені, але зазнала поразки.

Нагадаємо, в півфіналі турніру в Дубаї 19-річна українка здолала росіянку Анастасію Гасанову.

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