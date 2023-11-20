Юна зірка "Барселони" та збірної Іспанії отримав тяжку травму та ризикує пропустити Євро-2024

Півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Гаві вибув на тривалий термін через травму, яку отримав у матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти Грузії (3:1).

Як повідомила пресслужба каталонського клубу, обстеження виявило у 19-річного футболіста повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна та травму меніска.

Найближчими днями гравець перенесе операцію, після чого можна буде точніше сказати про терміни його повернення на поле.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, відновлення Гаві триватиме близько 7-9 місяців. Таким чином, він пропустить не лише нинішній клубний сезон, а й ризикує не зіграти на Євро-2024, куди іспанці відібралися з першого місця групи А.

Цього сезону Гаві провів 15 матчів за "Барселону" у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Додамо, що минулого року Гаві отримав приз "Golden Boy", яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.

У відборі на Євро-2024 збірна Іспанії фінішувала на першій позиції групи А, набравши 21 бал після восьми матчів. Разом з іспанцями до фінальної стадії ЧЄ вийшла Шотландія (17 очок). За межами топ-2 опинилися Норвегія (11), Грузія (8) та Кіпр (0).

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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